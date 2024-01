A Fasano la mostra "Facie Naturae: il volto della natura" di Laurenzia Crescenzo.

FASANO - Inaugurata il 4 dicembre 2023 nell'androne del Palazzo Municipale di Fasano, la mostra d'arte straordinaria "Facie Naturae: il volto della natura" continua a incantare i visitatori fino al 1 aprile 2024. La mente creativa dietro questa esplorazione unica è l'artista Laurenzia Crescenzo.

L'ispirazione di "Facie Naturae: il volto della natura" è scaturita dalla volontà di Laurenzia Crescenzo di esaltare gli elementi naturali distintivi della Puglia: la pietra tufacea, l'argilla e le forme scultoree millenarie dei giganti che popolano colline e marine della regione.

Gli ulivi, veri capolavori della natura, sono trasformati in opere d'arte e innalzati su piedistalli di tufo. Gli intrecci naturali del legno d'ulivo creano figure affascinanti, svelando il vero volto della natura.

L'unicità degli ulivi trova un parallelo con l'unicità della natura umana, riflesso nei soggetti rappresentati nelle sculture di Crescenzo. Corpi e volti si fondono con le venature e i nodi dei tronchi di ulivo in argilla, creando un affascinante connubio.

La mostra si basa su tre elementi principali: il legno naturale d'ulivo, l'argilla modellata e dipinta in bronzo, e il tufo come base delle opere, proveniente dalle cave locali.

L'inaugurazione, parte del percorso accessibile per ciechi e ipovedenti delle "Luci di Natale a Fasano: The World of Animals", ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui l'Assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, e il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria. Questa mostra non solo celebra l'arte e la natura, ma anche l'inclusione, con un'attenzione speciale ai visitatori con disabilità visive.L’ARTISTA

Pittrice, scultrice, affreschista e restauratrice, Laurenzia Crescenzo è nata a Locorotondo. Inizialmente autodidatta, è stata in seguito allieva del maestro Lino Piccoli di Venezia. Ha tenuto mostre personali in diverse località della Puglia, a Roma, Latina, Frosinone, Sanremo, Ancona, Matera, esponendo dipinti che spaziano dalle tecniche dell’olio e dell’acquerello a quella dell’affresco, personalmente rielaborata. L’esaltazione e la rielaborazione della civiltà contadina e degli aspetti più salienti della cultura e tradizione della Valle d’Itria e della Murgia sono aspetti fondamentali delle sue opere che, attraverso l’accostamento di cromatismo e pathos cercano di far comprendere le impressioni del nostro territorio. L’amore e la passione per la sua terra si manifestano anche nella costante scelta dei materiali e dei soggetti delle sue opere (pietra calcarea, argilla, colori naturali) e nella cura che Laurenzia Crescenzo ripone nella valorizzazione di una delle vie più caratteristiche del centro storico di Locorotondo, dove peraltro ha sede il suo laboratorio e spazio espositivo.

Di particolare rilievo la partecipazione al programma di eventi di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 con la personale d’arte “Lapis in Fabula”, all’interno della suggestiva location della Chiesa di S. Antonio Abate al Sasso Barisano di Matera nell’ambito della rassegna della “Notte delle Candele 2019”, e al percorso espositivo accessibile di arte contemporanea “Per(ec)cezioni di Luce” realizzato in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Puglia.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’evento: info@euforica.net – www.euforica.net