Brindisi: iniziano le fasi preliminari per la realizzazione del deposito GNL Edison

Brindisi - A partire da domani, martedì 9 gennaio, Edison darà il via alle attività di test nel sito di Costa Morena Est, come precedentemente comunicato al Comune di Brindisi nella "Comunicazione di Inizio Lavori". Queste operazioni, incentrate sulla verifica delle risposte geotecniche dei pali di fondazione, costituiscono una tappa essenziale delle fasi preliminari legate alla realizzazione del deposito costiero small-scale di gas naturale liquefatto e non segnano l'avvio effettivo della costruzione dell'impianto.

Il periodo di test, previsto per circa due mesi, prevede la creazione di pali pilota posizionati strategicamente in modo da minimizzare le interferenze con i sottoservizi già presenti nell'area e garantire una futura fondazione solida per il serbatoio. Questa disposizione attenta mira a evitare qualsiasi impatto negativo sull'ambiente circostante.

Dopo la fase iniziale di allestimento del cantiere e delle attrezzature, seguirà la realizzazione dei pali prova in calcestruzzo. Questi pali consentiranno l'esecuzione di controlli di integrità e strumentali durante le prove a massimo carico, utilizzando zavorre in calcestruzzo per simulare le condizioni reali di utilizzo.

L'approvazione definitiva del progetto è stata ottenuta il 21 dicembre 2023, con il Comitato Tecnico Regionale della Puglia che ha emesso un parere favorevole, tuttavia, ha imposto quattro prescrizioni relative a piccole modifiche progettuali. Questo sottolinea l'impegno costante di Edison nel rispettare gli standard più elevati in termini di sicurezza e impatto ambientale, oltre a garantire la conformità con le normative locali.

Con l'inizio di queste fasi preliminari, Edison si posiziona saldamente sulla strada per la realizzazione del Deposito GNL, contribuendo al potenziamento delle risorse energetiche della regione e promuovendo l'utilizzo sostenibile del gas naturale liquefatto. La società rimane in stretto contatto con la comunità locale e le autorità competenti, dimostrando un impegno continuo verso la trasparenza e la condivisione delle informazioni riguardanti il processo di sviluppo del deposito.