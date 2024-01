Record di passeggeri per Aeroporti di Puglia nel 2023 : Brindisi supera i 3milioni

Nel 2023, gli aeroporti pugliesi hanno stabilito un nuovo record, con un totale di 9.680.017 passeggeri in transito, di cui 6.461.179 a Bari, 3.168.786 a Brindisi, 48.972 a Foggia e 1.080 a Grottaglie. La notizia è stata comunicata da Aeroporti di Puglia, che ha sottolineato l'importanza di questo "nuovo record". Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha commentato la chiusura del 2023 con un traffico che ha quasi raggiunto i 10 milioni di passeggeri, dichiarando che questo risultato, nonostante la crisi in Ucraina e la guerra in Israele, rappresenta il miglior risultato di sempre. Vasile ha elogiato gli sforzi per mitigare gli impatti globali sul trasporto aereo e ha evidenziato le sfide future, come il Mam a marzo su Grottaglie e il G7 a giugno.

Il presidente Vasile ha aggiunto che l'aeroporto di Bari ha superato il già storico traguardo del 2022, con 270.000 passeggeri in più, registrando un aumento del 19% nel traffico internazionale rispetto all'anno precedente. Anche l'aeroporto di Brindisi ha segnato un notevole miglioramento nel traffico di linea internazionale, crescendo del 16,3% nel 2023 rispetto all'anno precedente (753.100 passeggeri). Nonostante una leggera flessione nel traffico di linea nazionale dello 0,7% rispetto al 2022 (2.274.972 passeggeri nel 2023 a fronte di 2.290.634 nel 2022), il presidente di Aeroporti di Puglia ha commentato che si tratta del "miglior risultato di sempre".

Nonostante i fattori contingenti che hanno influenzato il trasporto aereo, inclusa la cancellazione di collegamenti con Russia, Ucraina e Israele, il 2023 ha segnato il miglior risultato di sempre per la rete aeroportuale pugliese. Nel biennio 2022-2023, il traffico passeggeri sui due principali aeroporti è cresciuto del 16,5% rispetto ai valori pre-pandemia del 2019. Antonio Vasile ha concluso sottolineando il "miglior risultato di sempre" e la notevole performance sia di Bari che di Brindisi nel contesto internazionale.