Fasano, teatro: Vanessa Scalera protagonista in uno straordinario dramma familiare

FASANO - Il prossimo 10 gennaio alle 20:30, il palcoscenico di Fasano si accenderà per accogliere "La Sorella Migliore", uno spettacolo coinvolgente e appassionante con Vanessa Scalera come indiscussa protagonista. In questa intensa rappresentazione, l'amore si scontra con il senso di colpa e il rimorso, dando vita a un turbinio di emozioni e riflessioni sulla moralità e sulla giustizia.

Come anticipato in questa stagione di prosa, si inserisce il progetto "Dietro le Quinte", un'opportunità straordinaria offerta alle scuole e al pubblico per entrare nel dietro le quinte, conoscere gli attori, gli autori e gli addetti ai lavori prima che il sipario si alzi. Il primo incontro "Dietro le Quinte" si terrà proprio il 10 gennaio alle ore 17 presso il teatro Kennedy, un momento fondamentale per introdurre lo spettacolo e conoscere da vicino alcuni dei protagonisti.

Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi inviando un'email al coordinamento delle associazioni del territorio all'indirizzo coordinamentoass.fasano@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 334 703 0282. Per ulteriori informazioni sugli spettacoli o sul progetto, è possibile contattare il numero +39 389 238 9142.

L'Assessore alla Cultura, Cinzia Caroli, commenta entusiasta: "Con il prossimo spettacolo della stagione di prosa, diamo il via a un'opportunità straordinaria: entrare in contatto diretto con i protagonisti della scena ancor prima dell'apertura del sipario. Un appuntamento inedito e imperdibile, dedicato agli appassionati di teatro e, soprattutto, ai giovani studenti che si avvicinano per la prima volta a questo affascinante mondo".