Il Ministero della Cultura conferma Carmelo Grassi nella Commissione Ministeriale Teatro

Carmelo Grassi, imprenditore brindisino di fama nazionale, riceve con onore e impegno la conferma della sua partecipazione come componente della Commissione Consultiva Teatro del Ministero della Cultura per un ulteriore triennio. Questo prestigioso incarico rinnova il ruolo precedentemente conferitogli con decreto ministeriale il 19 gennaio 2022, consolidando ulteriormente la sua presenza di spicco nel panorama culturale italiano.



L'impegno di Grassi nell'ambito teatrale non è certo una novità: dopo aver fatto parte del Consiglio Superiore dello Spettacolo nei due anni precedenti, il direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi dimostra ancora una volta il suo profondo attaccamento al settore. La sua esperienza ultradecennale e la leadership iniziata come coordinatore degli organismi partecipati della Regione Puglia lo hanno reso una figura di riferimento nel contesto artistico-culturale italiano.

Vent'anni trascorsi alla presidenza del Teatro Pubblico Pugliese e sedici in rappresentanza di tutti i circuiti teatrali italiani parlano della dedizione e dell'entusiasmo di Grassi nel plasmare e sostenere l'arte scenica. Ha ricoperto ruoli di rilevanza nazionale, come componente dell'ufficio di presidenza dell'Agis nazionale e presidente dell'Agis di Puglia e Basilicata, oltre ad essere stato consulente per l'Ente Teatrale Italiano.

Il 2018 ha portato a Carmelo Grassi l'onore del titolo di Cavaliere della Repubblica, riconoscimento per la sua straordinaria carriera e il contributo significativo al mondo dello spettacolo. Nel corso degli anni, ha ricevuto prestigiosi premi, tra cui il "Biglietto d'oro" del teatro Agis nel 2008 per la sezione distribuzione, il Premio della critica ANCT nel 2010, il Premio Eolo Award nel 2011 per il progetto "Teatri Abitati" e il Premio Hystrio Altre Muse nel 2012, sempre per "Teatri Abitati".

La sua vita è stata interamente dedicata al cinema e allo spettacolo dal vivo, con un profilo che si è espresso attraverso la direzione artistica del Verdi dal 2013. La sua presenza al Ministero della Cultura, con l'attività legata alla valutazione dei progetti che animano la comunità dei maggiori teatri italiani, rappresenta un ulteriore impegno per la diffusione dell'eccellenza nella cultura teatrale nazionale.



In questo ulteriore triennio, Carmelo Grassi continua la sua missione di promuovere e preservare l'arte scenica, consolidando la sua eredità come figura di spicco nel panorama culturale italiano. La conferma nella Commissione Consultiva Teatro rappresenta un riconoscimento al suo impegno incessante e alla sua dedizione alla crescita e al sostegno delle arti teatrali nel nostro Paese.