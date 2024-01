Brindisi: l’IC Commenda in finale con tre racconti al Concorso nazionale di scrittura creativa

BRINDISI - "Si è conclusa l’edizione 2023-2024 di “Scrittore di Classe”, il Concorso Nazionale di Scrittura Creativa promosso dalla “Connessione delle Scuole di Scrittura Creativa” e risolto dalla Giuria composta da docenti e scrittori di fama nazionale. Giunto alla sua decima edizione, il concorso quest’anno ha avuto come tema "La Magia del Fantastico – Storie ed Emozioni al Summer Camp".

Le classi finaliste al Concorso sono: la 1A della scuola secondaria di I grado, “Giulio Cesare”, guidata dalla professoressa Manuela Battista; la 4A della scuola primaria “Collodi”, guidata dalla maestra Manuela Nico e la 3C della scuola primaria “Collodi”, guidata dalla maestra Luciana Giannello.

Alla cerimonia conclusiva, sono state premiate, le emozionanti, ricche di fantasia, e coinvolgenti storie degli studenti partecipanti. Felicitazioni, tristezza, rabbia, disgusto, sorpresa, paura sono solo alcune delle emozioni suscitate dalle storie degli studenti, che hanno saputo coinvolgere la giuria con trame originali e suggestive.

Il progetto ha coinvolto le classi dell’Istituto Tecnico Industriale, degli studenti delle facoltà, artisti, registi, disegnatori, scrittori, poeti e scienziati che hanno avuto il compito di giudicare le opere dei giovani scrittori.

Il risultato è un'opera collettiva, una sinergia di talenti che ha dato vita a una storia unica e originale. La nostra scuola ha saputo mettersi in gioco e confrontarsi con le altre azioni educative, dimostrando un livello di competenza e creatività di alto profilo.

L’Istituto Comprensivo Commenda ha vinto un encomio speciale, la lode per la sua capacità di esprimere il talento degli studenti in modo completo e coinvolgente. Ancora una volta, siamo riusciti a dimostrare che l'istruzione non è solo apprendimento ma anche e soprattutto crescita culturale e personale.

Invecchiare è inevitabile, ma crescere è una scelta. Abbiamo scelto di crescere attraverso la cultura, la formazione, la poesia, la ricerca, il pensiero critico e la consapevolezza sociale, insegnando ai nostri studenti ad essere cittadini attivi e responsabili nel mondo. E questa è la vera vittoria."