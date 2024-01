Regione Puglia: via libera all’assunzione di 313 infermieri in Asl e ospedali. A Brindisi 22 posti

In Puglia, è stato dato il via libera all'assunzione di 313 nuovi infermieri presso le Asl e gli ospedali regionali, di cui 22 saranno destinati a Brindisi. La Regione Puglia ha autorizzato le Asl a procedere con le assunzioni, seguendo la graduatoria unica regionale. La comunicazione è giunta oggi alle aziende sanitarie attraverso il dipartimento Salute.



I dettagli delle nuove assunzioni prevedono che l'Asl Bari potrà integrare il suo personale con 61 infermieri, l'Asl Brindisi ne assumerà 22, l'Asl Bt 27, l'Asl di Foggia 14, l'Asl di Lecce 51, l'Asl Taranto 63, il Policlinico di Bari 40, il Policlinico di Foggia 31, l'Oncologico di Bari 1 e l'Irccs di Castellana Grotte 3.



Sarà compito dell'Asl Bari, in qualità di capofila, convocare tutti gli idonei presenti nella graduatoria e raccogliere le loro preferenze in merito alle destinazioni lavorative. Un importante passo per potenziare il personale sanitario e migliorare l'assistenza nelle strutture sanitarie pugliesi.