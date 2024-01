Roberto Quarta( FdI): “riorganizzazione il settore lavori pubblici. Corsa contro il tempo al "Fanuzzi""

Non è stato facile. Le norme federali ci hanno imposto di adeguare lo stadio, e l’Amministrazione ha dovuto lavorare duramente contro il tempo. È una sfida che avrebbe messo alla prova chiunque, indipendentemente dalla posizione politica. E la politica ha risposto, credo, adeguatamente. I lavori per la realizzazione del manto erboso hanno interessato per settimane tecnici, amministratori e sportivi e se il fondo di gioco oggi versa in condizioni al limite della praticabilità non credo che la politica abbia responsabilità. Ma non è tutto rose e fiori. La nostra città soffre: cantieri abbandonati, strade in rovina. Forse è arrivato il momento di riorganizzare il settore dei lavori pubblici. Dovremmo formare un gruppo di lavoro, composto da tecnici e consiglieri, per monitorare i cantieri attivi e prendere provvedimenti contro le ditte inadempienti e chi non esegue i dovuti controlli. È tempo di agire per il bene della nostra città c'è

Roberto Quarta

Consigliere comunale Fratelli d’Italia

La verità è sempre necessaria, e oggi, dopo 33 anni, grazie alla famiglia Arigliano, la nostra città vive il ritorno della sua squadra in una categoria che nel giugno 1990 perse in una sfortunata quanto indimenticabile partita contro il Campania Puteolana. Ricordo bene quel giorno, ero lì, in campo, testimone di quei sogni che svanivano e si scontravano contro una realtà che avrebbe segnato nel tempo l’inizio di un lungo declino. Ora, l'emozione del nostro ritorno in serie C risuona forte nella comunità.