Francavilla F. e rigenerazione urbana: videosorveglianza e recupero immobiliare il cuore delle trasformazioni

FRANCAVILLA FONTANA - l'Amministrazione Comunale di San Lorenzo continua il suo ambizioso piano di Rigenerazione Urbana, inserendo nuovi elementi cruciali per la sicurezza e il benessere dei residenti. Con un finanziamento di 3,5 milioni di euro dalla Regione Puglia, il Sindaco Antonello Denuzzo guida un percorso che abbraccia viabilità, servizi, e ora la sicurezza del quartiere.

In questa fase, gli operai sono impegnati nell'installazione di un sofisticato impianto di videosorveglianza. 37 telecamere e 7 varchi con lettura targhe si stanno integrando in varie strade, trasmettendo dati in tempo reale a una Sala Operativa nel Comando della Polizia Locale, disponibile per tutte le Forze dell’Ordine. Il Sindaco Denuzzo sottolinea l'importanza di contrastare l'abbandono dei rifiuti, utilizzando la tecnologia per migliorare la qualità di vita e preservare l'ambiente locale.

Parallelamente, nel quadro della sicurezza, l'attenzione si concentra sul recupero dell'immobile di piazza Caliandro, vandalizzato e inutilizzato. Il progetto prevede la sua completa ristrutturazione, inclusi rifacimenti impiantistici, servizi igienici e arredi nuovi. Una volta ripristinato, il luogo accoglierà bambini e giovani in attività formative e ludiche, diventando un punto focale per la promozione di politiche di legalità.

L'Assessora ai Lavori Pubblici, Annalisa Toma, sottolinea che la Rigenerazione Urbana mira a migliorare la vivibilità del quartiere attraverso spazi verdi, innovativi, e iniziative sociali come il progetto di cohousing nell'ex scuola di via Parri. L'obiettivo è concludere rapidamente tutte le opere in corso, offrendo ai residenti un quartiere più sicuro, sostenibile e socialmente attivo.