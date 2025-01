Nel brindisino è boom del turismo in resort di lusso sostenibili

TURISMO - Molto spesso, sia i viaggiatori internazionali che quelli locali preferiscono soggiorni di alta qualità, scegliendo esperienze di lusso in luoghi unici e sostenibili.



La Puglia, con il suo incantevole Salento, guida questa tendenza.

Anche la provincia di Brindisi ha risposto prontamente, trasformando le tradizionali masserie di un tempo in resort di lusso sostenibile. infatti, con il turismo di qualità in crescita, le masserie di lusso sostenibile in Puglia stanno diventando le destinazioni preferite per chi cerca un'esperienza unica e memorabile, immersa nella bellezza e nella cultura della regione.

Un esempio brillante è la Masseria Elysium a Mesagne, che negli ultimi due anni ha conquistato gli amanti del lusso eco-friendly.



Situata nel cuore della Puglia, la Masseria Elysium è un vero paradiso sostenibile immerso nella natura. A soli dieci minuti di auto dall'aeroporto di Brindisi, offre un'esperienza indimenticabile con panorami mozzafiato, una piscina di lusso e giardini curati alla perfezione. Con solo 10 camere esclusive, la Masseria Elysium è un rifugio perfetto per il massimo relax e per eventi speciali. Ma ciò che la rende davvero unica è il suo impegno per la sostenibilità, utilizzando prodotti freschi locali e promuovendo pratiche eco-friendly.



Il risultato è una perfetta combinazione di lusso, autenticità e rispetto per l'ambiente.



La Masseria Elysium è un esempio di come la sostenibilità e il lusso possano fondersi armoniosamente, offrendo un'esperienza turistica senza pari nel cuore della Puglia.