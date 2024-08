WOW! FASANO: al via al Minareto i concerti del festival metropolitano "Bari in Jazz"

FASANO - Parte questa sera, martedì 6 agosto, l’estate silvana targata Bari In Jazz: il festival metropolitano, reso tale grazie al prezioso contributo e alla collaborazione di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, e i comuni di Bari e Fasano.

Questa sera al Minareto, a Selva di Fasano, la compositrice, cantautrice, chitarrista franco-italiana Fanelly presenterà per la prima volta in Italia le composizioni del suo nuovo progetto “Il Mare”, affiancata dai talentuosi Mauro Gargano, Davide Chiarelli e Abdel Benz. Seguirà il concerto dell’Alba Carmona Duo, guidato della cantautrice spagnola Alba Carmona, che sapientemente coniuga tradizione e modernità, in particolare nel flamenco e nella musica folk, con Jesús Guerrero alla chitarra.

Nella stessa location, il 9 agosto, sarà la volta di “Ballad for a Tree”, una performance di Massimo Bertolini eseguita dal sassofonista Francesco Galizia e dedicata ai pini secolari del giardino del Minareto. “Ballad for a Tree” è una delle opere più emblematiche di Massimo Bartolini: un sassofonista si avvicina a un albero e gli dedica un assolo, nel tentativo di stabilire un contatto con lui. A seguire, l’esibizione di Leo Middea, giovane promettente artista della nuova generazione della Música Popular Brasileira, con quattro album all’attivo e un grande seguito su Spotify, dove conta oltre 123.000 ascoltatori mensili, e brani che superano 1 milione di stream.

Il 10 agosto, sempre al Minareto, si terrà un doppio concerto. La serata inizierà con il Capriello Duo, formato dal sassofonista Giuseppe Capriello e dal pianista Enrico Asquitti, musicisti campani noti per la capacità di fondere varie influenze musicali in un'esperienza unica e coinvolgente. Il palco sarà poi affidato a Luca Aquino, eccellente trombettista e compositore pugliese, la cui musica spazia tra jazz, classica e contemporanea, insieme a una ospite d'eccezione, la flautista Mariasole De Pascali