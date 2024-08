Tragedia sul lungomare di Torre Santa Sabina: giovane di 24 anni perde la vita in un incidente stradale

Una notte di dolore ha colpito Torre Santa Sabina, località marina del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi. Un giovane di 24 anni, originario di Busto Arsizio (Varese), ha tragicamente perso la vita in un incidente avvenuto tra domenica e lunedì, intorno alle 3:30, in via Basento.

Secondo le prime indagini effettuate dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, il giovane era seduto sui sedili posteriori di una Opel Corsa, insieme ad alcuni amici in vacanza in Puglia. Per cause ancora da determinare, la portiera posteriore del veicolo si è aperta improvvisamente, proiettando il ragazzo fuori dall’abitacolo. L'impatto violento con l’asfalto non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma quando il personale del 118 è giunto sul luogo dell'incidente, non c'era più nulla da fare. Il giovane è deceduto sul colpo, davanti agli occhi sconvolti dei suoi amici.

I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno sequestrato il veicolo, come disposto dal pubblico ministero del Tribunale di Brindisi. Le indagini sono in corso per chiarire le cause precise dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità. Gli amici del giovane sono stati interrogati dai militari per ricostruire i dettagli dell'accaduto.

Il corpo del giovane è stato trasferito al cimitero di Ostuni, dove sarà a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali esami autoptici.