Forse un gioco finito in tragedia la causa dell'incidente mortale a Torre Santa Sabina

Una notte di svago si è trasformata in tragedia a Torre Santa Sabina.

Lorys Bellapianta, un ventenne originario di Busto Arsizio, è deceduto dopo essere stato sbalzato fuori da un’auto in movimento.

L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 3.30. Il giovane stava trascorrendo le vacanze in Puglia insieme ad alcuni amici quando, per cause ancora da chiarire, è stato catapultato sull’asfalto.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

I carabinieri, giunti sul posto insieme al personale sanitario, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava sul sedile posteriore di una Opel Corsa quando lo sportello si è improvvisamente aperto, proiettandolo fuori dall’abitacolo.

Gli amici di Lorys, sotto shock, sono stati ascoltati dagli inquirenti. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto l’auto procedere a zig zag lungo le strade della località marina. Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono molteplici: lo sportello potrebbe non essere stato chiuso correttamente, l’auto potrebbe aver urtato un avvallamento o il giovane potrebbe essersi sporto eccessivamente dal finestrino.

Un gioco finito in tragedia?

Non si esclude l’ipotesi che alla base della tragedia ci sia un gioco finito tragicamente. Gli inquirenti stanno valutando anche questa pista, cercando di capire se al momento dell’incidente i giovani stessero scherzando.

La procura di Brindisi ha aperto un fascicolo d’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo del giovane per chiarire le cause del decesso.