Comune di Carovigno, rimosse 70 tonnellate di rifiuti nell’operazione di bonifica del territorio ammessa a finanziamento regionale

Si è conclusa negli scorsi giorni una importante attività di rimozione di rifiuti abbandonati eseguita sul territorio di Carovigno.



I lavori di pulizia hanno riguardato diversi siti da tempo oggetto di abbandoni indiscriminati da parte di ignoti.



I siti, individuati attraverso le attività di controllo del territorio e su segnalazione dei cittadini, sono stati candidati a un finanziamento della Regione Puglia per la raccolta, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti.



In seguito all’ammissione a finanziamento per un importo totale di 40 mila euro, l’amministrazione comunale ha potuto procedere alla pulizia dei siti oggetto di abbandono sul territorio. In particolare, è stata interamente ripulita l’area della pineta in contrada Centopezze, una ex discarica oggetto di ripetuti abbandoni.

In totale sono state rimosse circa 70 tonnellate di rifiuti, tra cui rifiuti da demolizione (inerti), rifiuti ingombranti (materassi, mobili), pneumatici, vetro e persino amianto nei seguenti siti censiti in sede di candidatura a finanziamento: Macchia Grande, Contrada Maraminno, Spiaggia Camerini, Santa Sabina, Contrada Centopezze, Contrada Maresca, Contrada Furchi,Contrada Calacurto, Specchiolla.



“A margine del grande obiettivo raggiunto nelle diverse aree e avendo restituito respiro alla pineta di Centopezze – dichiara l’assessore all’ambiente Annamaria Saponaro - l’augurio è che i cittadini tutti ora facciano la propria parte rispettando gli ambienti ripuliti. Pertanto non saranno più tollerate azioni in violazione delle norme ambientali”.

A questo scopo tali aree saranno monitorate con particolare attenzione, anche con l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, le quali già disposte sul territorio si sono dimostrate uno strumento di rilevazione efficace per scoprire gli autori degli abbandoni. Infatti nell’ultimo anno sono stati attivati sul territorio diversi dispositivi che hanno consentito di multare gli incivili autori di abbandoni in diversi angoli della città per multe di importo totale pari a 15 mila euro.

Il Comune di Carovigno è dotato di tutte le modalità che consentono un corretto conferimento dei rifiuti. Come precisa il Sindaco Massimo Lanzilotti: “I mezzi per la raccolta rifiuti ci sono e sono efficienti, per cui è giusto che tutti ne usufruiscano correttamente e che nessuno più compia azioni in violazione e in danno del nostro territorio e dell’ ambiente”.

Il fenomeno degli abbandoni rappresenta un costo elevatissimo in termini ambientali, economici e di immagine. Un costo che non ricade solo sull’amministrazione comunale ma su ogni singolo contribuente. Un costo che una comunità deve abbattere grazie a comportamenti virtuosi per rafforzare anche l’immagine di una città turistica come quella di Carovigno, che punta a diventare sempre più meta di turismo di qualità.