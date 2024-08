A Ceglie Messapica torna "La Piazza – Il Bene Comune"

CEGLIE MESSAPICA - Dal 29 al 31 agosto a Ceglie Messapica (Brindisi) si terrà la settima edizione de “La Piazza – Il Bene Comune”, la kermesse politica di affaritaliani.it intitolata “E mo…? Che succede…? Dalla Puglia al Sud, dall’Italia all’Europa (e oltre). Sogni e Progetti di una Notte di Fine Estate”.

Tra gli ospiti ci saranno:

Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR;

Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare;

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy;

Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia;

Carlo Calenda, fondatore e leader di Azione;

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia;

Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria;

Giuseppe Santalucia, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM);

Antonio Decaro, eurodeputato PD;

Marcello Dell’Utri, ex Senatore della Repubblica Italiana;

Roberto Tasca, Presidente A2A;

Gianpiero Strisciuglio, AD di RFI.

Di seguito il programma della tre giorni

Giorno 1: Giovedì 29 Agosto

19:00 – 22:00 / 22:30

Inaugurazione:

– Angelo Maria Perrino (Direttore, Affaritaliani.it)

– Marcello Antelmi (Presidente dell’Associazione La Piazza e Editore Affaritaliani.it)

– Angelo Palmisano (Sindaco di Ceglie Messapica)

– Cristina Elia (Responsabile organizzazione Associazione La Piazza)

– Roberto Baldassari, Direttore Generale di Lab 21.01

– Mauro D’Attis, Forza Italia

– Loredana Capone, PD e presidente consiglio regionale

– Marcello Gemmato, Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Salute in Italia

– Roberto Marti, Senatore Lega

– Mario Turco, Senatore e Vicepresidente nazionale Movimento 5 Stelle

– Marco Travaglini, Fondatore Mama Industry

– Mino Dinoi, Presidente AEPI

– Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

– Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’Italia

– Gianpiero Strisciuglio, AD RFI

– Galeazzo Bignami, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti

– Alessandro Alfieri, Senatore della Repubblica per il Partito Democratico

– Stefano Patuanelli, Capogruppo m5s

– Antonio Misiani, Responsabile Economia e Finanze, Imprese e Infrastrutture

– Augusta Montaruli, Membro della Camera dei Deputati di FDI

– Antonio Decaro, Eurodeputato

Giorno 2: Venerdì 30 Agosto

19:00 – 22:00 / 22:30

– Roberto Baldassari, Direttore Generale di Lab 21.01

– Angelo Contessa, Presidente Consorzio stabile Build Scarl

– Emanuela Contessa Presidente Ance Giovani Brindisi

– Giuseppe Pagliara, Nicolaus

– Nando Marino, Proprietario BMW Brindisi-Lecce-Taranto

– Luigi De Santis, Vice Presidente Vicario Ance Nazionale

– Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria

– Marcello Dell’Utri ex Senatore della Repubblica Italiana

– Francesco Tufarelli, Direttore Generale presidenza del consiglio dei ministri

– Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura Regione Puglia

– Antonio Vasile, Presidente Aeroporti di Puglia

– Roberto Tasca, Presidente A2A

– Carlo Calenda, fondatore e leader del partito Azione

– Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno

– Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Giorno 3: Sabato 31 Agosto

19:00 – 22:00 / 22:30

– Roberto Baldassari, Direttore Generale di Lab 21.01

– Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

– Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio *

– Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio

– Giuseppe Santalucia, Presidente ANM

– Francesco Sisto, Vice Ministro della Giustizia

– Annalisa Imparato, Sostituto Procuratore della Repubblica, consulente giuridico per la formazione del Ministero della Difesa

– Luigi Marattin, Responsabile economico di Italia Viva e Capogruppo in commissione bilancio

– Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo

– Andrea Crippa, Vicesegretario federale della Lega

– Federico Palmaroli (OSHO)

– Antonio Tajani, Ministro degli affari Esteri e della cooperazione Internazionale (Vice Presidente del Consiglio dei Ministri)

Cerimonia di chiusura della settima edizione de La Piazza

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI

* CONFERMA UFFICIALE ANCORA NON RICEVUTA