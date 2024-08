Questa notte sono state distrutte quattro auto in tre incendi nel brindisino

Questa notte sono state distrutte quattro auto in tre incendi che hanno colpito diversi comuni del Brindisino. A Mesagne sono andate in fiamme due auto, una Fasano e un'altra a Francavilla Fontana, sulla strada per Grottaglie.

Il primo incendio è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Fasano, dove è stata completamente distrutta un'auto parcheggiata in contrada Lama Cupa. Mezz'ora più tardi, un altro veicolo è stato coinvolto in un incendio lungo la strada per Grottaglie a Francavilla Fontana.

Il più grave degli episodi, avvenuto poco dopo le 3 del mattino in via Principe di Piemonte a Mesagne, ha visto due auto andare completamente in fiamme. Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per una coppia di anziani che dormiva in una casa nelle vicinanze: sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dal retro dell'abitazione, anche se il fuoco ha causato danni al portone, alle finestre e alla facciata dell'edificio.

Tutti i roghi sono stati prontamente domati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

La polizia indaga per sospetto dolo sull'incendio verificatosi a Mesagne.

-immagine di repertorio-