Brindisi: presso Palazzo Granafei-Nervegna la "3 giorni di formazione politica" della Federazione dei Giovani Socialisti

BRINDISI - Dal 30 agosto al 1 settembre, Brindisi ospiterà presso Palazzo Granafei-Nervegna, la Scuola di Formazione Politica organizzata dalla Federazione Dei Giovani Socialisti.

La tre giorni di formazione rappresenta un’opportunità unica per discutere e approfondire tematiche cruciali per il futuro del Paese. Tra gli argomenti che saranno trattati troviamo minoranze, lavoro, femminismo e internazionalismo. Si tratta di tematiche di grande attualità, che coinvolgono non solo i giovani, ma tutta la società civile.

Il programma dell’evento prevede una serie di incontri e dibattiti con esperti e figure di rilievo del panorama politico e sociale italiano.

Venerdì 30 agosto, la giornata di apertura sarà dedicata alle minoranze, con la partecipazione dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia e di Angelo Laguardia, Disability Manager.

Sabato 31 agosto, invece, sarà il turno del femminismo, con la presentazione del libro “Vietato a Sinistra” e la partecipazione di numerose autrici.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, si discuterà di contropoteri e lavoro, con la presenza di personalità come il Senatore Riccardo Nencini e l’Onorevole Aboubakar Soumahoro.

La giornata conclusiva, domenica 1 settembre, sarà dedicata all’internazionalismo socialista, con interventi di figure di spicco come Pia Locatelli e Patrizia De Grazia.

Oltre ai momenti di discussione, l’evento prevede anche momenti di convivialità: sabato, all’ora di pranzo, i partecipanti potranno gustare le specialità locali grazie al catering del Palazzo Nervegna.

Gabriele Zammillo, segretario regionale della Federazione dei Giovani Socialisti Puglia, invita tutti a partecipare a questo evento per contribuire a un dibattito aperto e costruttivo. “Questa iniziativa – conclude Zammillo – si pone come un’importante occasione di crescita e confronto per i giovani che desiderano impegnarsi attivamente nella politica, contribuendo al dibattito su temi fondamentali per il futuro della società”.