Robarto Quarta richiede un Consiglio dei Ministri a Brindisi per affrontare la crisi industriale

Pubblichiamo la nota di Roberto Quarta, Consigliere Comunale di Brindisi

Basta poco per capire che, dopo anni di attesa, la città di Brindisi ha finalmente un Governo locale allineato con quello Nazionale. Questo allineamento è stato evidenziato durante la campagna elettorale, che ha visto la partecipazione straordinaria di quasi tutti i Ministri. La nostra città ha avuto l’onore di ospitare eventi di rilievo internazionale come il G7, accogliendo i potenti del mondo. Inoltre, la nostra amata Puglia, e in particolare la Provincia di Brindisi, è stata scelta più volte dal Premier per trascorrere le vacanze estive, un segno del legame forte con il nostro territorio.

Tuttavia, non possiamo ignorare la grave emergenza di crisi industriale che sta colpendo Brindisi. Mai come oggi, la città sta affrontando una crisi economica che rischia di compromettere il futuro di migliaia di famiglie. Di fronte a questa situazione, ci chiediamo e chiediamo al gruppo di Fratelli d’Italia di attivarsi immediatamente per organizzare un Consiglio dei Ministri a Brindisi, con l’obiettivo di affrontare direttamente l’emergenza che stiamo vivendo.

La Puglia non è solo una terra di bellezze naturali, di frise e sole. È anche una regione che, come in questo caso, vive emergenze gravi che richiedono l’attenzione immediata e concreta delle istituzioni. È il momento che il Governo dimostri il suo impegno per la nostra terra e per i nostri cittadini.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale Città di Brindisi