Fasano, Kids 2024: "Hamelin" al Chiostro dei Minori Osservanti: la storia ispirata a "Il Pifferaio Magico"

FASANO - L'ultimo appuntamento della Rassegna Kids andrà in scena mercoledì 4 settembre con due spettacoli, alle 18.30 e alle 20.00.

Dopo un’estate di successi artistici e di grande partecipazione di pubblico, la Rassegna Kids 2024 si conclude con lo spettacolo pluripremiato "Hamelin", vincitore del prestigioso premio Eolo. Lo spettacolo, ispirato alla fiaba "Il Pifferaio Magico" dei Fratelli Grimm, vede come protagonista Fabio Tinella.

La compagnia Factory - Fondazione Sipario Toscana porterà in scena "Hamelin" presso il Chiostro dei Minori Osservanti di Fasano mercoledì 4 settembre, con una doppia rappresentazione alle 18.30 e alle 20.00, chiudendo così il ricco cartellone artistico dedicato al teatro per famiglie.

L'evento è promosso dall'Associazione SenzaConfine e fa parte del programma di Katharà, nell'ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

Sinossi:

La storia del pifferaio di Hamelin rimane avvolta nel mistero. Hamelin è una cittadina nel nord della Germania dove, secoli fa, leggenda e realtà si sono intrecciate, e diverse teorie non sono mai riuscite a spiegare la misteriosa sparizione di 130 bambini. Questo episodio, trasformato in fiaba, è stato raccolto nelle Saghe germaniche dai Fratelli Grimm. Ad Hamelin vige ancora il divieto assoluto di suonare musica nella via Senza-tamburi. Ma cosa è realmente accaduto ai bambini di Hamelin? Dove finisce la realtà e dove inizia la finzione? Le analogie con i tempi difficili che stiamo vivendo trovano un’eco sorprendente nel buio che Hamelin attraversava a causa della peste portata dai topi. Lo spettacolo cerca di raccontare e ripercorrere l’origine di questo mistero, giocando su diversi piani percettivi per offrire a adulti e bambini un punto di vista unico. Il Pifferaio, come artista, propone una visione diversa da quella degli adulti, dove c'è spazio per la sorpresa e per l’incanto (elementi tipici dell'infanzia). È una figura che cambia significato, poiché il suo rapimento musicale rappresenta una liberazione per i bambini dalle restrizioni e dalle protezioni eccessive che impediscono loro di crescere. Al contempo, questo personaggio, che con il suo carretto ricorda il teatro viaggiante di un tempo, solleva una profonda riflessione sul ruolo dell’artista nella società contemporanea.

ATS Katharà – In rete per il teatro

Via Nazionale dei Trulli, angolo via De Giosa S.N. – 72015 – Fasano (BR)

Tel. +39 334 1144911

Biglietti: intero €7,00, ridotto under 12 €5,00

Info e prenotazioni: 334 1144911 – 331 3459554 – 388 8633749