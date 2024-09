San Michele Salentino: eletti i miglior vini dolci pugliesi da abbinare al Fico Mandorlato

Nell’ambito della 22^ Edizione del Festival di San Michele Salentino che ha visto protagonista principale il “Fico Mandorlato”, con le sue caratteristiche nutrizionali e la sua storia legata al territorio, si è svolta la 14^ edizione del concorso-selezione: “I migliori vini dolci di Puglia incontrano i Fichi Mandorlati”. La Selezione-Concorso riservata specificatamente ai produttori di puglia, ha messo in luce, dopo un’attenta valutazione da parte di una giuria tecnica e popolare, i vini dolci pugliesi che meglio si abbinano al Fico Mandorlato.

L’iniziativa promossa dal Comune di San Michele Salentino ed organizzata da Hortus Puglia ed AIS Puglia – Delegazione di Brindisi, si è tenuta venerdì 30 agosto 2024 nella centralissima Piazza Marconi con la massima trasparenza e sotto gli occhi dei visitatori presenti.

La valutazione dei numerosi vini dolci pugliese giunti da tutta la regione, è stata volutamente operata sia da Degustatoti Ufficiali AIS Puglia che da “comuni apprezzatori del vino”, per cogliere una valutazione più ampia che tenga conto anche del giudizio del consumatore, ed ha visto la presenza del Delegato Brindisi AIS Puglia dott. Rocco Caliandro, del Consigliere AIS Puglia Somm. Prof Antonio Giovane, dei Neo-Degustatori Ufficiali AIS Giovanni Tanzarella e Mino Tarì,

del sindaco Victor Girmi della città di Xaghra Gozo (Malta), del presidente dell’Associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano, Azzurra Del Lucchese e della “Vox Populi” Maria Guadalupi (Docente Scuole Superiori).

“Questa iniziativa – spiega il Delegato di Brindisi dell’AIS Puglia Rocco Caliandro – da oltre un decennio mette in luce i vini dolci pugliesi in abbinamento a un prodotto tipico, il Fico Mandorlato, dando lustro al territorio tutto e grazie all’impegno dei Produttori tutti che la Puglia mette in scena questo mosaico sensoriale unico al mondo. Grazie al Presidente Pierangelo Argentieri ed al Sindaco Giovanni Allegrini, siamo felici come AIS Puglia di rafforzare il rapporto tra le comunità del “Ficus-Net, la Rete Mediterranea delle Città del Fico”.

“Siamo alla 14^ edizione dell’iniziativa – sottolinea il Consigliere AIS Puglia Somm. Prof. Antonio Giovane che l’ha ideata 13 edizioni fa – e negli anni si è accresciuta notevolmente la qualità dei vini dolci, passiti ed è sempre più avvincente individuare i migliori che si abbinano armonicamente ai gustosi fichi mandorlati di San Michele”.

Tutti i vini sono stati anonimizzati e degustati alla cieca con scheda a punteggio in ventesimi che ha considerato due aspetti: armonia dell’abbinamento ed originalità del vino.

Un grazie speciale ai Sommelier che hanno supportato e curato tutte le fasi della degustazione: Gabriella Alfieri, Giordano Giacalone, Leonilda Tarì e Marco Massaro.

Ecco i vini che al termine delle degustazioni con la massima trasparenza e professionalità sono saliti sul podio:

1° classificato: Primitivo Passito Maccone 2019 di Angiuli Donato di Adelfia (BA)

2° classificato: Lo Apu Primitivo di Manduria Dolce Naturale 2022 di Antica Masseria Jorche di Torricella (TA)

3° classificato: Piani di Tufara 2022 Moscato di Trani Dolce Naturale di Cantine Rivera Andria (BT)

3° classificato Madrigale Primitivo di Manduria Dolce Naturale 2022 di Produttori Vini Manduria (TA)