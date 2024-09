Puglia Promozione: "le destinazioni pugliesi preferite dai turisti americani sono Bari, Lecce, Fasano, Ostuni e Polignano"

Dal 5 all’8 settembre stand, luminarie, B2B, video del regista Piva e proiezioni a Times Square

Il sogno americano ed il legame indissolubile con la madre patria.

C’è tutto questo nell’Italian Festival di Hoboken nel New Jersey (USA) che, da giovedì 5 fino a domenica 8 settembre, rinnoverà la devozione dei molfettesi di oltre oceano per la Madonna dei Martiri.

È da ben 98 anni che si svolgono i festeggiamenti di questo rito religioso attraverso il quale, sulle rive del fiume Hudson di fronte allo skyline di Manhattan, la folta e vivace comunità italo americana riesce a catalizzare l’attenzione dei newyorkesi che amano l’Italia.

Sono attesi circa 100.000 visitatori ai quali, tra eventi musicali e stand gastronomici, quest’anno – per la prima volta – l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione rivolgerà un’intensa attività per far crescere il desiderio di vacanze nel Tacco d’Italia. Si tratta di una iniziativa che rientra nel progetto “Puglia: Business or Pleasure” che unisce sinergicamente il lavoro dell’Assessorato allo Sviluppo economico e dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia. In occasione dell’evento di Hoboken, in New Jersey si recheranno il regista Alessandro Piva, che realizzerà dei video, e due funzionari di Pugliapromozione. Verrà realizzato uno stand della Regione Puglia, insieme al quale viaggeranno le luminarie e la cultura pugliese dell’accoglienza. Si svolgeranno B2B con gli operatori economici, video della Puglia turistica verranno proiettati a Times Square e, inoltre, ci saranno attività di comunicazione sui social e sui media.

“Essere vicini alla comunità dei pugliesi all’estero e promuovere il brand Puglia nella sua totalità – dice l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - è lo scopo di questa nostra iniziativa che da una parte intende raccontare al pubblico americano la nostra storia, le nostre tradizioni e l’orgoglio pugliese, dall’altra vuole essere un’importante occasione per promuovere la Puglia dell’innovazione e il sistema delle imprese. ‘Puglia: Business or Pleasure’, infatti, è il progetto che stiamo sviluppando per diffondere l’idea secondo cui il binomio business/pleasure non è un'alternativa ma una combinazione, capace di promuovere l'autenticità, le bellezze di Puglia e di lavorare altresì sulla reputazione del brand Puglia e sulla promozione di un ecosistema pro business”.

“La Puglia è sempre più riconosciuta come una destinazione internazionale, sia per le nostre bellezze naturali e culturali, ma anche per le nostre tradizioni religiose che affascinano visitatori e turisti di tutto il mondo - sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane -. Gli americani stanno scoprendo una regione che sa accogliere e sorprendere: in termini di incoming, gli USA sono primi tra i Paesi extraeuropei di lungo raggio, con una crescita del 36% di presenze nel 2023 rispetto all’anno precedente.”

“Le relazioni con gli Stati Uniti d’America rappresentano un'opportunità fondamentale per lo scambio di idee innovative, per attrarre investimenti e per promuovere il brand Puglia nel segno del nostro inimitabile stile di vita – prosegue l’assessore Lopane -. Grazie al progetto ‘Business or Pleasure’, siamo pronti a portare oltreoceano, ad Hoboken nel New Jersey, un pezzo della nostra identità, con la Madonna dei Martiri di Molfetta, e lo facciamo anche attraverso gli stessi pugliesi residenti, o loro discendenti, che portano la nostra terra nel cuore. In questa importante occasione, la sinergia con l'Assessorato allo Sviluppo economico, ci permette ancora una volta di rafforzare i legami con il mercato statunitense, contribuendo a creare nuove opportunità per il futuro.”

Oltre che gli italo american, nell’ambito del cosiddetto Turismo delle Radici, nel corso dell’Italian Festival di Hoboken le azioni di comunicazione promosse da Pugliapromozione mirano a coinvolgere anche l’ampio pubblico americano che continua a veder crescere i propri flussi turistici in Puglia, come evidenziano i risultati della campagna di comunicazione negli Stati Uniti realizzata nello scorso anno da Pugliapromozione con il media plan estero.

Nel 2023 sono stati 157.800 gli arrivi provenienti dagli Stati Uniti d’America, per un totale di 398.600 notti di permanenza, con un incremento rispettivamente del +40% e +36% rispetto all’anno precedente. Gli Stati Uniti d’America si posizionano ormai al quinto posto del ranking regionale per numerosità dell’incoming dall’estero, primi tra tutti i Paesi extraeuropei di lungo raggio.

Tra le destinazioni pugliesi più richieste dai turisti americani vi sono il capoluogo Bari, Lecce, Fasano, Ostuni e Polignano. Il 57% dei soggiornanti sceglie masserie e hotel con una forte predilezione per i mesi di maggio e settembre. Il 48% degli ospiti americani viaggia in famiglia, il 37% in gruppo e nel 15% dei casi sono viaggiatori singoli.

Il valore stimato del cosiddetto Turismo delle Radici è, secondo Confcommercio, di circa 8 miliardi di entrate aggiuntive l’anno. Il target di riferimento nel mondo è di 6 milioni di iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero), 80 milioni di discendenti degli immigrati italiani e 260 milioni di “affini” e cioè di coloro che si sentono legati all’Italia per una parentela lontana, anche acquisita, e in ogni caso si sentono culturalmente vicini al Belpaese.

Fra il 1880 e il 1915 approdano negli Stati Uniti quattro milioni di italiani, su 9 milioni circa di emigranti che scelsero di attraversare l'Oceano verso le Americhe, di cui circa il 70% proveniva dal Mezzogiorno. Si stima che più o meno il 50% dopo alcuni anni abbiano poi fatto ritorno in Italia.

Il programma dell’Italian Festival di Hoboken, ispirato alle celebrazioni della Madonna dei Martiri di Molfetta, prevede quattro giorni di grandi festeggiamenti nei quali spicca l’attesa sfilata del 7 settembre con la statua della Madonna sul fiume Hudson, i fuochi pirotecnici.

Link allo spot wedding in inglese di Pugliapromozione, realizzato da Alessandro Piva

https://youtu.be/p2xe742RJxY

