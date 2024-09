Uccide la moglie davanti ai suoi tre figli: arrestato il marito originario di Brindisi

Un'altra donna è stata uccisa in Italia, vittima di violenza domestica.

Ana Cristina Duarte, 38 anni, di origini brasiliane, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino. Ad ucciderla è stato il marito, Ezio Di Levrano, un autista di 54 anni, arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

La tragedia si è consumata nel cuore della notte di ieri 7 settembre, davanti ai tre figli della coppia. I vicini, svegliati dalle urla disperate della donna, hanno allertato le forze dell'ordine. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato Ana Cristina ormai senza vita, colpita da numerose coltellate.

Le indagini hanno rivelato un quadro familiare segnato da tensioni e violenze. Già in passato, la donna aveva manifestato il desiderio di allontanarsi dal marito, ma non aveva mai sporto denuncia. Alcuni giorni prima del delitto, i vicini avevano sentito le urla della donna, che chiedeva aiuto.

Ezio Di Levrano, originario di Brindisi, era conosciuto nel mondo della nautica. Trasferitosi nelle Marche da diversi anni, aveva alle spalle un arresto per traffico di droga nel 2004. A Colli al Metauro, si era presentato come un uomo riservato, ma i vicini lo descrivono come un individuo irascibile, incapace di tollerare rumori e fastidi.

La comunità di Colli al Metauro è sconvolta da questo ennesimo femminicidio. Ana Cristina era una donna solare e benvoluta, mentre il marito appariva più introverso.

La tragedia ha scosso profondamente i tre figli della coppia, che dovranno fare i conti con la perdita della madre e con il trauma di aver assistito a una scena così violenta.

Il caso di Ana Cristina Duarte riaccende i riflettori sul problema della violenza di genere, un fenomeno ancora troppo diffuso nel nostro Paese.

È fondamentale che le istituzioni mettano in atto tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare questo tipo di crimini, garantendo alle donne vittime di violenza la protezione e l'assistenza di cui hanno bisogno.