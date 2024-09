Assoturismo Confesercenti Puglia: al via la seconda edizione del corso ‘Management delle imprese turistiche’

Al via la seconda edizione del corso ‘Management delle imprese turistiche’ per rendere la Puglia sempre più competitiva

È stata presentata questa mattina, presso la Camera di Commercio di Bari, la seconda edizione del corso professionalizzante in ‘Management delle imprese turistiche - Strategie, marketing e digital transformation’. https://youtu.be/o1ZRvioo164

Organizzato da Assoturismo Confesercenti Puglia in collaborazione con l'Università di Bari, il corso mira a formare imprenditori del settore turistico, rendendoli più competitivi attraverso un'offerta di alta qualità.

Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, l'assessore regionale Gianfranco Lopane, il presidente di Confesercenti Puglia, Beniamino Campobasso, il presidente di Assoturismo Puglia, Giancarlo De Venuto, il coordinatore regionale AIGO, Michele Piccirillo ed il prof. Vito Roberto Santamato, docente di Economia e gestione delle imprese turistiche all'Università di Bari e responsabile scientifico del corso

Durante l'incontro, esperti del settore, accademici e rappresentanti istituzionali hanno discusso lo stato attuale del comparto turistico in Puglia. È emersa una chiara visione condivisa: la qualità dell'offerta turistica dipende da un'esperienza maturata attraverso una formazione continua e professionale, capace di rispondere alle esigenze sempre più sofisticate dei viaggiatori moderni.

Una delle principali novità di questa edizione del corso è il modulo dedicato ai rapporti con i media, come ha spiegato il prof. Santamato: "Per un imprenditore, comprendere e gestire la comunicazione e la notiziabilità di un evento è fondamentale. Il corso offrirà strumenti pratici per affrontare con efficacia questa sfida".

Questa iniziativa, nata dalla sinergia tra Assoturismo Confesercenti Puglia e l'Università di Bari, si pone l'obiettivo di elevare il livello di competenza degli operatori turistici pugliesi, allineandoli alle migliori pratiche delle regioni concorrenti.