La notte Bianca dei bambini: spettacoli e mascotte nel centro di Brindisi

Domenica 15 settembre, Brindisi si trasformerà in un mondo incantato per la gioia dei più piccoli con la **Notte Bianca dei Bambini**, un evento imperdibile che prenderà il via alle ore 19:30. Piazza Vittoria e Corso Umberto diventeranno il palcoscenico di una serata ricca di allegria e intrattenimento, pensata appositamente per i bambini.

La serata sarà animata da una serie di spettacoli e attrazioni che cattureranno l'immaginazione dei più piccoli e li trasporteranno in un universo di magia e divertimento. Tra le attrazioni principali:

- **Simpatiche Mascotte**: personaggi amatissimi che prenderanno vita per regalare sorrisi e abbracci.

- **Il Meraviglioso Mondo del Mimo**: un'esperienza affascinante e coinvolgente per grandi e piccini.

- **Equilibrista/Slinky Man**: uno spettacolo che terrà tutti con il fiato sospeso.

- **Spettacolo di Magia**: un'esibizione che lascerà i bambini a bocca aperta.

- **Balloon Man**: divertimento assicurato con creazioni incredibili realizzate con palloncini.

- **Giocoliere**: un'esibizione suggestiva e piena di sorprese.

- **Robot LED**: uno spettacolo tecnologico e affascinante, perfetto per stupire i bambini.

- **Pikachu**: il celebre personaggio sarà presente per incontrare e giocare con i più piccoli.

L'evento promette di trasformare la serata in un'esperienza indimenticabile, dove ogni bambino potrà vivere un'avventura unica tra giochi, spettacoli e tanto divertimento. La Notte Bianca dei Bambini è organizzata con l'obiettivo di regalare ai piccoli partecipanti una serata di magia e sorrisi, rendendo Brindisi il luogo perfetto per una festa indimenticabile.

