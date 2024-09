Al CETMA un DemoLab per presentare le innovazioni digitali per l’agricoltura sostenibile

CAME DI COMMERCIO DI BRINDISI - È l’innovazione digitale in agricoltura il tema del nuovo Demolab organizzato il prossimo 18 settembre dall’Edih CETMA-DIHSME, Hub Europeo per la Transizione Digitale delle imprese di Puglia e Basilicata.

L’evento “Innovazioni digitali per l’agricoltura sostenibile: soluzioni per le PMI” è organizzato dai Partner CETMA e SYSMAN in collaborazione con COLDIRETTI Puglia e la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto e avrà luogo presso la Cittadella della ricerca di Brindisi attraverso due sessioni speculari, una mattutina con inizio alle 9,30 e una pomeridiana con inizio alle 14,30.

Dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali, il Demolab avrà inizio nella sala multimediale del CETMA con la presentazione dell’Edih CETMA-DIHSME a cura della project manager Francesca Felline. A seguire, dopo una introduzione sull’Agricoltura Digitale (Giulio D’Amato, Sysman) si passerà ad approfondire temi della massima attualità come “L’uso del telerilevamento con drone in agricoltura: presentazione del caso studio OLIVEMATRIX con Algoritmi di Image Processing per l'Individuazione degli Indici di Vigoria (Doriana Cristofaro; Marco Chirivì, CETMA); “Il sistema di supporto alle decisioni BluLeaf” (Vito Buono, Sysman); “Evoluzione Agricola: Robotica, Automazione e Intelligenza Artificiale al Servizio del Campo” (Luca Rizzi, CETMA).

Gli ospiti si trasferiranno all’esterno dei laboratori per alcune dimostrazioni pratiche, tra cui la presentazione di una tipica configurazione hardware (stazione meteo) e la contestuale demo della App. Infine, attraverso il volo di un drone, sarà possibile vedere un esempio pratico di utilizzo di un drone per il monitoraggio delle colture.

Il Demolab si concluderà con un momento finale dedicato a domande e risposte per risolvere dubbi e approfondire insieme le tematiche proposte.

“Dall'intelligenza artificiale alla robotica, – spiega Francesca Felline – le tecnologie digitali possono offrire un supporto reale per la crescita delle aziende agricole. Attraverso la digitalizzazione, le PMI della Puglia e della Basilicata possono trovare nuove idee e prospettive per il settore.

In questo percorso dettato dalle innovazioni tecnologiche, i servizi offerti dall’Edih CETMA DIHSME - finanziati sino al 100% grazie al contributo della Commissione Europea e del Ministero del Made in Italy – possono sostenere le aziende agricole ed abbassare il rischio del divario digitale tra chi ha accesso a tecnologie all'avanguardia e chi no”.

“Siamo molto lieti di patrocinare questo evento che avvia anche la collaborazione, già formalmente sottoscritta, fra l’Ente camerale, con il suo PID Punto Impresa Digitale, e l’Edih CETMA-DIHSME - sottolinea il Presidente della Camera di commercio di Brindisi - Taranto, Vincenzo Cesareo. Con CETMA stiamo, infatti, progettando la compartecipazione ad una serie di iniziative per le imprese dei due territori di nostra competenza, ampliando ulteriormente varietà e qualità dell’offerta del PID camerale grazie ad un partner di altissimo livello”.

Iscrizioni al Demolab del turno 1 : https://www.eventbrite.it/e/innovazioni-digitali-per-lagricoltura-sostenibile-soluzioni-per-le-pmi-tickets-1008564713207

Iscrizioni al Demolab del turno 2 : https://www.eventbrite.it/e/innovazioni-digitali-per-lagricoltura-sostenibile-secondo-turno-tickets-1008570791387