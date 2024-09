Inaugurata a Mesagne "Domus Ada", prima residenza per persone con autismo in Puglia

È stata inaugurata a Mesagne "Domus Ada", la prima struttura residenziale socio-educativa e riabilitativa in Puglia per persone con disturbo dello spettro autistico, autorizzata e accreditata dalla Regione. Questo innovativo progetto offre un ambiente sicuro e stimolante, garantendo un supporto professionale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

La struttura si avvale di un'équipe multidisciplinare di educatori, psicologi e specialisti, che lavorano insieme per offrire percorsi educativi e riabilitativi personalizzati. Alla cerimonia hanno partecipato monsignor Giovanni Intini, arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, il presidente della Commissione regionale Sanità Mauro Vizzino e il consigliere per la Sanità del presidente Michele Emiliano, Tommaso Gioia. La Asl Brindisi ha sostenuto questo progetto, presentato da Mariella Iaia, responsabile di “Domus Ada”, ritenendolo importante per la cura di questi pazienti e un aiuto per la loro famiglie.