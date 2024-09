San Vito dei Normanni: al via i festeggiamenti per i 130 anni di presenza in città dei frati mercedari

A San Vito dei Normanni sono entrati nel vivo i festeggiamenti della Beata Maria Vergine della Mercedenel quartiere che ospita la parrocchia intitolata alla Madonna. Una festa che quest’anno è impreziosita da un anniversario importante: i130 anni di presenza in città dell’Ordine dei frati mercedari. Già dagli inizi di settembre le strade del quartiere si sono vestite a festa: i parrocchiani hanno appeso i gonfaloni della Madonna della Mercede sulle porte e sui balconi delle loro abitazioni.Dominano il rosso e il giallo, i colori dello stemma dell’Ordine mercedario.

IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

Presso la chiesa di San Francesco, cuore della parrocchia di Santa Maria della Mercede, è previsto un ricco programma di celebrazioni, momenti di preghiera e incontri.

L’apice della festa sarà martedì 24 settembre, giorno della solennità della Beata Vergine Maria della Mercede, con la Santa Messa presieduta da Mons. Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi-Ostuni. Domenica 29 settembre, dopo la Messa vespertina celebrata da don Gianmarco Errico e fra Piero Errico, parroci di Campi Salentina, si terrà la processione con il simulacro della Madonna della Mercede che attraverserà le vie principali del quartiere.

L’avvicinamento a questa Solennità inizierà il 15 settembrecon l’inizio dellaNovena di preparazione. Dal 15 al 24 è previsto l’intervento di sacerdoti e vescovi che si avvicenderanno nel celebrare le funzioni. Domenica 15 settembre Mons. Francesco Gioia, arcivescovo emerito di Camerino-San Severino Marche. Lunedì 16, don Giuseppe Grassi, rettore della Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Martedì 17, don Luca D’Agnano, dalla parrocchia Santa Rita. Mercoledì 18, don Mimmo Macilletti, con la parrocchia Immacolata Concezione. Giovedì 19 don Costantino Baccaro, rettore della Chiesa di San Michele. Venerdì 20 don Claudio Macchitella, con la comunità della parrocchia Santa Maria della Vittoria. Sabato 21, don Tony Falcone, vicario Foraneo. Domenica 22, Mons. Fabio Ciollaro, vescovo di Cerignola- Ascoli Satriano (con rinnovo delle promesse matrimoniali di tutti gli sposi). Lunedì 23 Mons. Domenico Caliandro, arcivescovo emerito di Brindisi-Ostuni.

Il mese dedicato alla Madonna della Mercede si concluderà lunedì 30 settembre con la Santa Messa presieduta dal parroco, fra Nunzio Masiello.

In ricordo di padre Angelo Quero

Durante i festeggiamenti sarà inoltre ricordata la figura di padre Angelo Quero, scomparso 21 anni fa e parroco della comunità di Santa Maria della Mercede negli anni ’90. Un sacerdote che è stato in prima linea contro la criminalità e ha sostenuto i commercianti e i cittadini di San Vito negli anni bui e difficili del racket. Il suo ricordo è ancora vivido nella comunità locale che negli anni scorsi ha voluto intitolare a lui anche una strada cittadina.

I mercedari a San Vito: 130 anni di presenza viva in città

Il 2024 segna un anniversario importante per la comunità parrocchiale di Santa Maria della Mercede. Sono passati infatti 130 anni da quando i frati mercedari si insediarono a San Vito. Nel 1894 tre frati dell’Ordine della Mercedeprovenienti da Roma e accompagnati da una decina di chierici e laici, arrivano in paese, prendono possesso della chiesa di San Francesco e si sistemano in un piccolo convento messo a disposizione dal clero locale. La chiesa sarebbe diventata parrocchia nel 1916, a seguito dell’espansione demografica del paese, dove fino ad allora esisteva solo la parrocchia della Chiesa Madre.