Questa notte è scoppiato un incendio nel Petrolchimico di Brindisi: pompieri a lavoro per ore, fortunatamente nessun ferito.

BRINDISI, PETROLCHIMICO - Un incendio di vaste proporzioni ha scosso il Petrolchimico di Brindisi nella notte del 15 settembre. Le fiamme hanno avvolto il forno 1 dell’impianto cracking di Versalis, ma grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, sia interni che del Comando Provinciale di Brindisi, non ci sono stati feriti tra i lavoratori presenti.

Dopo diverse ore di lotta contro il fuoco, le fiamme sono state domate nella prima mattinata. Attualmente, l’impianto è stato messo in modalità di funzionamento ridotta, il cosiddetto "minimo tecnico", con attivazione delle torce di emergenza e tutte le misure di sicurezza necessarie in casi di grave allarme.

La Procura della Repubblica è stata informata immediatamente sull'accaduto, mentre i tecnici sono al lavoro per determinare le cause dell'incendio e valutare le sue conseguenze sull’impianto. È in corso anche il monitoraggio ambientale da parte degli esperti di ARPA Puglia per valutare l’impatto dell’incendio sull'ambiente circostante.

immagine di repertorio