Mesagne: il Rotary Club Brindisi Valesio accoglie il Governatore Pasquale Pignataro, presso Masseria Elysium

MESAGNE - Giovedì 12 settembre, presso la suggestiva Masseria Elysium nelle campagne mesagnesi, il Rotary Club di Brindisi VALESIO ha accolto il Governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata, Pasquale Pignataro, accompagnato dalla consorte Annalisa Chieco Bianchi e dall’Assistente di Zona Mario Criscuolo. Questo incontro rappresenta uno degli eventi più importanti del calendario rotariano.

L’incontro, inizialmente visto come un’occasione di scambio e riflessione, ha superato le aspettative, arricchendosi di idee, progetti e momenti di grande emozione. Il presidente del club, Francesco Serinelli, ha illustrato le attività già realizzate e quelle in programma per il 2024-2025, consegnando al governatore un book che descrive in dettaglio la storia e i progetti del club.

Dopo un aperitivo, si è svolta una riunione con i presidenti delle commissioni, in cui sono stati discussi temi centrali per il club, in linea con gli obiettivi distrettuali. Tra i progetti spicca “Adotta una famiglia”, a sostegno delle famiglie in grave disagio economico e sociale, con la collaborazione della Caritas.

Annalisa Chieco Bianchi ha presentato il progetto “La magia delle stelle”, che mira a finanziare tre anni di studi per due studenti della Scuola di Formazione per Ostetriche in Sud Sudan, in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm. A conclusione, ha omaggiato Francesca Pizzolante e Fausta De Carlo con un medaglione raffigurante un ulivo, simbolo del progetto.

Durante l’evento, il club ha accolto due nuovi soci, Attilio Grisi e Luca Miacola, giovani imprenditori, e ha nominato socio onorario Giovanni Lanzilotti, Past District Governor e grande amico del club.

Prima di concludere, vi è stato il tradizionale scambio di gagliardetti tra il Governatore e il Presidente, accompagnato dalla consegna della Trozzella artistica, simbolo del club. Nell'intervento finale, il Governatore ha espresso il suo profondo legame con il Rotary e ha lodato il club per il lavoro svolto sul territorio e per l’impegno verso il futuro.

La serata si è conclusa con una cena conviviale e momenti emozionanti, tra cui il taglio della torta e la consegna di un book fotografico agli ospiti, a ricordo di un’altra splendida giornata vissuta insieme.