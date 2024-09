Gatti, (PLI) sullo scandalo compreventida voti: “Brindisi e i brindisini non meritano questo "

Compravendita di voti, PLI: “Brindisi e i brindisini non meritano questo ulteriore motivo di discredito”



PUBBLICHIAMO IL COMUNICATO DEL PARTITO LIBERALE ITALIANO DI BRINDISI

Nelle ultime ore è apparsa sugli organi di stampa una notizia che getta un’ombra inquietante sulle ultime elezioni amministrative.

Difatti nel corso delle indagini portate avanti dalla Procura delle Repubblica di Brindisi per altre ipotesi di reato, uno dei soggetti coinvolti si rendeva intermediario tra un non meglio identificato politico ed elettori che si davano la loro disponibilità a vendere il proprio voto dietro il pagamento di una piccola somma di denaro.

Sulle indagini vige allo stato il massimo riserbo, ma non possiamo che avanzare alcune amare considerazioni.

Se riguardo alle precedenti elezioni erano circolate alcune voci su una compravendita di voti, oggi abbiamo un’indagine ufficiale della Procura della Repubblica. Non sappiamo ancora quanto sia vasta l’indagine né chi siano i soggetti coinvolti, ma la sua stessa esistenza certifica quanto inquinata sia ad oggi la politica brindisina.

Francamente abbiamo sperato ed ampiamente auspicato che la mala politica fosse ormai divenuta un ricordo, ma queste notizie ci fanno capire quanto sia difficile depurare la politica da questa malapianta e quanto la strada sia lunga.

Il Partito Liberale Italiano di Brindisi vuole avviare un percorso politico e sociale che allontani dalla gestione amministrativa della città portatori di voti e cambiatori di casacca che hanno come unico fine il raggiungimento di posti di potere. Al contrario noi pensiamo che la politica debba essere al servizio del cittadino e che gli amministratori pubblici di maggioranza e di opposizione debbano puntare al miglioramento della vita dei brindisini.

Già in passato Brindisi e i brindisini hanno vissuto gli scandali della politica e non meritano questo ulteriore motivo di discredito.

Pertanto il Partito Liberale Italiano invita tutte le forze politiche ad un momento di riflessione e ad impegnarsi SERIAMENTE ad allontanare dai propri partiti questi “signori dei voti” e le proprie “truppe cammellate”.

Invita tutti i cittadini onesti e soprattutto i disillusi dalla politica a stringersi intorno alla nostra storica e allo stesso tempo giovane formazione politica per avviare un percorso che porti ad una vera rinascita della città di Brindisi.

Il segretario cittadino del P.L.I.

Teodoro Gatti