Il Maestro Spinelli tra gli esaminatori del corso nazionale di aggiornamento taekwondo

Si è concluso il 44° Corso nazionale di aggiornamento per Insegnanti Tecnici

Nei giorni 20/21 e 22 c.m., presso il Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli”, di Formia (LT), si concluso il 44° Corso Nazionale di aggiornamento per Insegnanti Tecnici della FITA (Federazione Italiana Taekwondo).

Le lezioni sono state tenute dai docenti della stessa Federazione e le materie trattate molto interessanti, sono state: sulla esecuzione dei Taegeuk e Poomsae. Programma Parataekwondo, FreeStyle ed elementi di componenti artistica-acrobatica. Presenti gli atleti del Ciao Team che si sono esibiti all’ultimo Olimpiadi.

Il Maestro Park Young Ghill, responsabile della nazionale italiana, il Presidente FITA della Regione Puglia e il Presidente FITA della Regione Basilicata, hanno elogiato il maestro brindisino per il suo comportamento in quanto, essendo il più anziano tra i maestri, si presenta sempre in Dobok (Kimono). Per la sua tenacia e nelle esecuzione delle forme. alla sua costanza, preparazione e mentalità, lo hanno contraddistinto sempre negli allenamenti.

Altro importantissimo evento per Spinelli è stato quello di essere convocato e (voluto fortemente dal Presidente della FITA, Dott. Angelo CITO), come Componente la Commissione Nazionale per gli esami di passaggio di Dan.