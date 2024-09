Si è svolta a Brindisi la IV tappa del Roadshow di Edison Next per la decarbonizzazione

A BRINDISI LA QUARTA TAPPA PUGLIESE DEL ROADSHOW DI EDISON NEXT PER LA DECARBONIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

Edison Next ha fatto tappa a Brindisi il 24 settembre 2024 con il suo roadshow sulla decarbonizzazione, dedicato al territorio pugliese. Durante l'evento, ospitato nel Castello Svevo-Aragonese, sono stati presentati i risultati dello studio condotto con il Politecnico di Milano, che dimostrano l'enorme potenziale della transizione energetica nella provincia di Brindisi e in tutta la regione Puglia.

Risultati per la provincia di Brindisi: Grazie agli interventi di decarbonizzazione su edifici, illuminazione pubblica e mobilità elettrica, nella sola provincia di Brindisi si potrebbe risparmiare ogni anno 70mila tonnellate di CO2, equivalenti alla piantumazione di tre milioni di alberi. Questo si traducebbe anche in un risparmio energetico pari a 90 gigawattora e una riduzione della spesa energetica di circa 13 milioni di euro all'anno.

Nel dettaglio:

Riqualificazione energetica degli edifici pubblici : lo studio ha analizzato 383 immobili pubblici, tra ospedali, scuole e tribunali. Interventi come l'efficienza energetica, l'installazione di pompe di calore e pannelli fotovoltaici potrebbero ridurre i costi energetici di circa 7 milioni di euro ogni anno e le emissioni di CO2 di 16mila tonnellate.

Illuminazione pubblica : esaminati 59mila lampioni, lo studio ha stimato che con l'adozione di soluzioni a LED e illuminazione intelligente, si potrebbero ridurre i consumi dell'80%, risparmiando 22 gigawattora di energia all'anno e riducendo le emissioni di CO2 di circa 6mila tonnellate, con un risparmio di 4 milioni di euro annui.

Mobilità elettrica : proiettando al 2030 un aumento dei veicoli elettrici in circolazione (da meno di 400 attuali a 22mila tra autovetture e autobus) e l'installazione di 210 nuovi punti di ricarica, si potrebbe arrivare a una riduzione di 530mila tonnellate di CO2 all' anno.

Risultati regionali per la Puglia: A livello regionale, le tempi sono ancora più ambiziose. Se si concretizzassero gli interventi su edifici pubblici, illuminazione e mobilità elettrica:

Si eviterebbe l'emissione di 810mila tonnellate di CO2 all'anno, pari a una riforestazione con 35 milioni di alberi.

Edifici pubblici : gli interventi su circa 4mila strutture potrebbero ridurre del 54% i consumi energetici, risparmiando 69 milioni di euro e tagliando le emissioni di CO2 di 147mila tonnellate ogni anno.

Illuminazione pubblica : l'efficienza di 300mila punti luce consentirà un risparmio di 247 gigawattora e una riduzione di CO2 di 68mila tonnellate annue, con una riduzione dei costi energetici di 48 milioni di euro all'anno.



Mobilità elettrica : con un obiettivo di 235mila veicoli elettrici circolanti e l'installazione di 2.000 punti di ricarica, le emissioni di CO2 diminuirebbero di 537mila tonnellate annue.

Edison Next e la strategia di decarbonizzazione: Edison Next, società del Gruppo Edison, ha progettato questo roadshow per supportare la Pubblica Amministrazione pugliese nella transizione ecologica, puntando su soluzioni integrate che prevedono innovazioni tecnologiche, risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2. La società è attiva nei settori dell'economia circolare e dei servizi ambientali, e opera anche nello sviluppo del mercato del biometano e dell'idrogeno. Edison Next è presente in Italia, Spagna e Polonia, con oltre 3.700 persone impiegate e gestisce più di 2.300 strutture pubbliche e private e 300 città.

Giovanni Brianza, CEO di Edison Next, ha sottolineato che la provincia di Brindisi rappresenta un territorio strategico: "Con l'efficientamento dei corpi illuminanti si potrebbe raggiungere un risparmio energetico fino all'80%, mentre agendo su edifici come scuole e ospedali si potrebbero i consumi ridurranno di circa il 50%. Tutto questo porterebbe ad un risparmio energetico di 13 milioni di euro l'anno, liberando risorse per iniziative a beneficio della comunità."