È record per Aeroporti di Puglia: sono stati superati i 40mila passeggeri in un solo giorno

Il 23 settembre 2024 segna un traguardo storico per Aeroporti di Puglia, con oltre 40mila passeggeri transitati in un solo giorno e circa 250 movimenti tra arrivi e partenze. Gli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia confermano così il trend di crescita della stagione estiva 2024, superando i dati dell'anno precedente.

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l'importanza della programmazione estiva e l'impegno del personale in una stagione particolarmente impegnativa. Ha inoltre ringraziato la Regione Puglia per il supporto costante nel promuovere il traffico aereo e favorire la destagionalizzazione. Vasile ha infine ribadito la fiducia nell'imminente stagione invernale e nelle prospettive per la prossima estate.

“I dati comunicati da Aeroporti di Puglia sono un premio per l’impegno che l’intera Giunta, in collaborazione con AdP, ha dedicato alla destagionalizzazione del turismo e a rendere accessibili e attrattivi i nostri aeroporti – ha commentato Debora Ciliento, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia -.Oltre ad aver investito sulle infrastrutture aeroportuali, per renderli sempre più moderni e sicuri, abbiamo potenziato i collegamenti su gomma con le maggiori città pugliesi, le principali mete turistiche e le stazioni ferroviarie. L’Aeroporto di Bari è direttamente raggiungibile con il treno e sono già attivi i cantieri RFI per la realizzazione della stazione di Brindisi Aeroporto e il collegamento diretto ferroviario con la stazione centrale. Oggi è evidente che investire in intermodalità e accessibilità dei territori porta a dei risultati.”