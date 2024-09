Confesercenti: “Soddisfazione per altre 16 “Attività Storiche” del territorio riconosciute e inserite nell' Albo regionale”.

La Confesercenti di Brindisi continua con grande impegno il percorso stimolante di promozione della Legge Regionale che riconosce i “Negozi, le Botteghe artigiane e i Locali di somministrazione storici di Puglia”, attraverso il lavoro instancabile degli operatori e dei promotori dello sportello dedicato e sempre attivo del CAT (Centro Assistenza Tecnica).

In questi giorni è stato aggiornato l’Albo regionale delle Attività Storiche di Puglia. Confesercenti Brindisi esprime, a tal proposito, particolare soddisfazione per l’inserimento di nuove 16 attività e negozi storici del nostro territorio provinciale, di diverse tipologie, tante quante ne hanno fatto richiesta, di seguito elencati.

L’iter burocratico di tutte le 16 pratiche in essere è stato seguito dal CAT Confesercenti di Brindisi a partire dalla redazione della domanda di riconoscimento, a conclusione di un percorso di meeting informativi che ha attraversato la provincia toccando già i comuni di Mesagne, Francavilla F.na, Ostuni, Brindisi, Cisternino, Ceglie M.ca, Fasano e San Michele S.no, sempre al fianco delle Amministrazioni locali, per svolgere una capillare azione promozionale sui vantaggi diretti ed indiretti offerti dalla legge a tutela di dette tipologia di attività.

Le Attività storiche sono fondamentali per la crescita del centro urbano e delle città in generale, con l’obiettivo di non disperdere l’immenso patrimonio di idee, comportamenti e progetti che le tradizioni e i decenni passati ci hanno consegnato. L’Elenco delle Attività Storiche e di Tradizione della Puglia ha l’intento di favorire la conoscibilità delle eccellenze commerciali, produttive e ristorative storicamente presenti sul territorio.



Si coglie l’occasione per ricordare che l’elenco istituito è in fase di continuo aggiornamento ed è sempre possibile presentare la domanda di riconoscimento rivolgendosi presso la sede della Confesercenti di Brindisi, che attraverso il proprio CAT, offre un servizio di informazione e supporto alle attività che vorranno presentare domanda. Altre istanze sono state già inoltrate d’ufficio nel mese di settembre e saranno inserite nel prossimo aggiornamento dell’Albo regionale.

Per informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica – Confesercenti di Brindisi al n. 0831523190 o scrivere a: brindisi.cat@gmail.com.