I centri equestri “Acqua2O “ e “Red Water” ottengono un 2° posto nel “Trofeo delle Regioni”

Un grandioso secondo posto nazionale ai Campionati italiani di Cross Country Derby: grande emozione per l’associazione sportiva Acqua20 e il centro ippico Red Water, reduci dalla competizione nazionale presso gli impianti equestri degli Altipiani di Arcinazzo Romano (RM), cui hanno partecipato con orgoglio in rappresentanza della Regione Puglia.

Grazie alle eccellenti performance di cavalieri e amazzoni, la stessa Puglia ha ottenuto il titolo di vice campioni italiani al Trofeo delle Regioni, anticipata solo dalla rappresentativa della Lombardia.

“Il Country Derby – spiega il tecnico Marcello Ostuni – è una disciplina equestre che prevede, oltre al superamento dei classici ostacoli “mobili”, anche quello di ostacoli “fissi” quali tronchi, palizzate, laghetti e siepi e, per questo, risulta senz’altro suggestiva ed adrenalinica ma al contempo molto tecnica”

“Particolarmente entusiasmante è stato quest’ anno – afferma il tecnico e Chef d’Equipe Valerio Ostuni – gareggiare in questa location dove l’ottimo fondo, lo scenario e le belle giornate hanno reso il tutto ancora più piacevole e sicuro. Siamo partiti in svantaggio nella manche del sabato a causa di una eliminazione importantissima e di una caduta, per fortuna senza conseguenze. Mentre nella giornata di domenica, dopo aver rotto il ghiaccio, è andato tutto decisamente meglio tanto da recuperare una posizione e concludere al secondo posto”.

“Resta un po’ l’amaro in bocca – ammette invece l’altro tecnico pugliese Claudia Ridolfi – poiché perdere il titolo che nel 2023 è stato nostro dà un po’ di dispiacere. Resta comunque la soddisfazione dell’ottimo risultato portato a casa e si continua a lavorare per migliorare sempre”.

Più nel dettaglio, ecco i risultati dei campioni pugliesi per categoria:

Sante Ostuni con Nice si laurea Campione Italiano in C90 Cavalli, mentre Elois Campana con Perla è campionessa Italiana in C80 Pony, si classifica Terza con Zubrik Semerano Valentina in C80 cavalli.

Nella Categoria 70 cavalli, podio per Lotti Sofia terza posizione con Lea Kay, mentre chiude con un quinto posto Francesca Musa con Dextery. Nella categoria C70 riservate ai pony Guarini Valentina con Priscilla al 4° posto e Zellino Federica con Andromeda al 5°.

Vice campione Italiano nella Categoria C60 Pony è Francesco Solito.

Elena Ostuni e Perla salgono sul podio in 3* posizione in ben due Categorie C40P e C60 Pony. Francesca Ninni sfiora il podio con Andromeda guadagnandosi un 4° posto in C60 Pony. Ancora podio terza posizione a pari merito per Martellotta Anita con Lea Kay in C60 cavalli mentre si classificano al 7° e 8° posto rispettivamente Greta Urso con Lila e Federica Spezzaferro su Stella

Un’altra terza posizione di Carpentieri Emma con Dextery, un 5° posto di Rubino Noemi e un 6° posto di Ostuni Bruno sempre con Dextery. Gabriel Rubino con Andromeda e Susanna Ostuni con Priscilla chiudono rispettivamente in 10 e 11 posizione la C40 Pony

Ostuni Francesco detto Checco e la mini Liquirizia tempestosa si piazzano sesti in C 40 e ottavi in C60 pony.

Dietro le prestazioni di questi giovani e giovanissimi cavalieri e amazzoni c’è un gran lavoro, ore da dedicare alla giusta tecnica alla ricerca dei dettagli che fanno la differenza, e allo stesso modo tempo da dedicare alla cura e al benessere del proprio compagno di avventure. Uno sport faticoso ed impegnativo, ma se i risultati sono questi ben vengano i sacrifici.