Aeroporto di Brindisi, previsto l'ampliamento con nuova area imbarchi e nuovi spazi commerciali

Otto voli simultanamente e sarà possibile controllare fino a 1800 bagagli controllati in un'ora

Pubblicato il bando di Aeroporti di Puglia per l'ampliamento dell’aeroporto del Salento

L’aeroporto del Salento a Brindisi si prepara a una significativa trasformazione, con l’ampliamento della struttura e l'introduzione di nuove aree di imbarco e spazi commerciali. Il bando, pubblicato da Aeroporti di Puglia (AdP), fa parte di un progetto strategico di sviluppo infrastrutturale, che rientra nel Masterplan per la crescita dell’aerostazione.

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio a due piani adiacente all'attuale terminal, vicino ai controlli di sicurezza. Al primo piano saranno realizzate le nuove aree di imbarco, oltre a spazi dedicati allo shopping e alla ristorazione, offrendo ai viaggiatori una migliore esperienza prima della partenza.

Il piano terra sarà dedicato al nuovo impianto di trattamento bagagli, che migliorerà l’efficienza e la sicurezza del controllo del bagaglio da stiva. Il sistema sarà basato sulle moderne tecnologie tomografiche, in linea con gli standard di sicurezza imposti dalle normative europee. Aeroporti di Puglia ha già adottato queste nuove macchine, che andranno a sostituire i tradizionali sistemi radiogeni.

LGrazie all'ampliamento e alle nuove tecnologie, l'aeroporto di Brindisi sarà in grado di processare fino a 1.800 bagagli l'ora e gestire otto voli contemporaneamente. L'introduzione delle macchine tomografiche garantirà maggiore efficienza e sicurezza rispetto ai tradizionali sistemi radiogeni, migliorando la gestione del trattamento bagagli con esami multilivello.

Le dichiarazioni del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile: "Nell'aeroporto di Brindisi siamo pronti per il futuro. Stiamo lavorando per accogliere i passeggeri in nuove aree e per offrire loro un'esperienza migliore in aeroporto oltre che un sistema più sicuro ed efficiente. Con il nuovo sistema siamo in grado di garantire un processo più sicuro, rapido e preciso migliorando al contempo l'esperienza dei passeggeri. Questo sistema non solo ci permette di rispondere ai requisiti delle normative europee, ma di anticipare il futuro in termini di capacità operativa con una gestione ottimizzata dei flussi di bagagli. Continuiamo ad investire sui nostri aeroporti, perché riteniamo sia modernizzare le nostre infrastrutture, renderle tecnologicamente avanzate e migliorare l’esperienza dei passeggeri".