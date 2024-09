SummerWine 2024: il decennale delle Donne del Vino di Puglia nel segno di "Io Gusto"

CELLINO SAN MARCO - SUMMERWINE 2024: LA DECIMA EDIZIONE NEL SEGNO DI “IO GUSTO”

Sabato 21 settembre si è svolto l’appuntamento estivo de “Le Donne del Vino” di Puglia nell’antica dimora di Villa Neviera a Cellino San Marco (Br)

Il decennale di SummerWine “IO Gusto” è stato una vera festa di fine estate. Un pubblico delle grandi occasioni, non solo wine lovers, provenienti da diverse località, ha partecipato vivendo un’esperienza speciale in un luogo suggestivo, Villa Neviera a Cellino San Marco (Br).

La terra di Brindisi ha accolto gli ospiti in un’atmosfera magica di luci e colori nell’ampio parco del wine resort, tra postazioni live di cibi della tradizione locale e la ricca proposta di vini delle Donne del Vino di Puglia con la molteplicità delle produzioni enologiche al femminile, dal Nord al Sud della Puglia: 49 etichette tra bollicine, bianchi, rosati, rossi e vini dolci.

La serata è stata aperta da SummerClass, una speciale degustazione condotta dalle sommelier Paola Restelli e Titti Dell’Erba per 10 selezionati ospiti della stampa, operatori e social expert, con 10 prestigiose etichette di alcune produttrici pugliesi, per un viaggio attraverso i vitigni autoctoni di Puglia e i vari territori enoici, la longevità e la rarità di annate storiche.

“È stata un’edizione delle relazioni umane e della sinergia - dichiara la delegata regionale Renata Garofano - un lavoro di squadra tra diverse professionalità che ha contribuito alla buona riuscita della serata. Una “wine & food fest” che abbiamo immaginato potesse essere il modo ideale per il decennale che voleva celebrare la cultura del Gusto di Puglia, dei luoghi e delle tradizioni territoriali, nella sua essenza più autentica e identitaria, in un format decisamente esperienziale. Una serata di festa ospitata nella splendida struttura della socia produttrice Antonella Maci in una terra storicamente vocata alla vitivinicoltura”.

Un aperitivo di benvenuto con pittole e bollicine, poi un talk di presentazione moderato dal giornalista Michele Peragine, per raccontare l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e la Delegazione Puglia, ricordare da dove si è partiti e le varie attività a favore della promozione della cultura del vino nelle sue innumerevoli forme. Occasione anche per ringraziare pubblicamente coloro che in tanti anni di collaborazione dimostrano amicizia e supporto: AIS Puglia nella persona del Presidente Giacomo D’Ambruoso, Michele Bruno con Puglia Expo’ e Mercatino del Gusto, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, e Michele Peragine per aver tenuto a battesimo la nascita della Delegazione pugliese. Prima di immergersi nell’atmosfera della serata, una chiacchierata con Nick Difino, noto autore e conduttore della trasmissione Med - Telenorba sul tema Gusto/Sapore. La gradita presenza di Massimo Giletti tra i partecipanti ha reso la serata più vivace, intervenuto per un saluto e condividendo foto e chiacchiere con il pubblico.

I cinque “artigiani del gusto” selezionati per l’occasione, hanno ricreato un mini borgo dei sapori, deliziando i presenti con la preparazione live di pittole e pasta al pomodoro e cacioricotta

dell’Associazione Culturale Triticum di Brindisi, le mozzarelle di Olivaro di Maruggio (Ta) insieme a una selezione di formaggi stagionati e capocollo, le bombette di Brace Viva di Carmiano (Le), il gelato artigianale di Bar Claudio di Taviano (Le) e il pasticciotto leccese di Pasticceria Natale di San Cesario (Le). Regia impeccabile di due socie che hanno curato ogni dettaglio della logistica, Agnese Natale e Alessandra Bruno. Il puntuale servizio ai banchi d’assaggio dei vini è stato curato dalle socie sommelier Lucia Leone e Vittoria Santoiemma, supportate dalle colleghe della delegazione di AIS Brindisi.

Ventisei le cantine Donne del Vino che hanno aderito: Apollonio Casa Vinicola, Caiaffa Vini, Cantele, Cantina La Marchesa, Cantina Terribile, Cantine Due Palme, Cantine Merinum, Cantine Paolo Leo, Cardone Vini, Colle Petrito, Claudio Quarta Vignaiolo, De Quarto Vitivinicoltori, Garofano Vigneti e Cantine, Madri Leone, Mandwinery, Mottura Vini del Salento, Placido Volpone, Produttori di Manduria, Rivera, Soloperto, Tenute Rubino, Varvaglione, Vetrère, Vignaflora, Vigneti Calitro, Villa Agreste.

Tante le socie che hanno raggiunto Cellino San Marco da diverse città pugliesi per unirsi in un’unica serata di festa e condivisione.

Partner di questo decennale: Villa Neviera, Over by Natale, Perruccio Laboratorio di Stampa, Saponaro srl, Acqua Orsini, Pantograph, Demarauto Concessionaria Volkswagen.

