Ministero dei Sogni: al via gli eventi inaugurali del primo osservatorio d'innovazione culturale tra Mediaporto e Teatro

A Brindisi si apre una grande stagione dedicata alla pedagogia, all’educazione, alle arti e alla ricerca sulla cura delle povertà culturali ed educative. Il 3 e 4 ottobre si presenta il primo Osservatorio di innovazione culturale ed educativa, chiamato "Ministero dei Sogni". Questo progetto pilota regionale si attiva su scala provinciale e affonda le sue radici nel programma Community Library della Regione Puglia. Grazie a questo progetto, Regione Puglia, Polo BiblioMuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Teatro Pubblico Pugliese e Santa Teresa spa hanno creato una sinergia con oltre 20 enti pubblici, adulti e giovani, che il 3 ottobre condivideranno il protocollo istitutivo.

Oltre ai promotori, partecipano attivamente: la Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, la Diocesi di Brindisi-Ostuni, ASL – NIAT, l’Ufficio Scolastico Provinciale, i comuni, le scuole polo per la formazione, i consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi della Provincia, la Rete Scuole per il Benessere, la Consulta degli Studenti e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi. L’Università del Salento avvierà una ricerca sui bisogni e desideri dei giovani, analizzando e riflettendo sull’offerta culturale ed educativa del territorio.

Il Ministero dei Sogni sarà un’esperienza di innovazione culturale, valorizzando il potenziale creativo delle ragazze e dei ragazzi. Un’istituzione pilota che promuove il diritto all’esperienza formativa e culturale, piena, consapevole e trasversale. La settimana inaugurale inizia il 3 ottobre alle 17.30 presso il Mediaporto con il convegno di presentazione del progetto e del protocollo istitutivo. Parteciperanno: Loredana Capone, Presidente del Consiglio della Regione Puglia; Toni Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi; Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi; Emilia Mannozzi, Direttrice del Polo Biblio Museale di Brindisi; Giovanni Luca Aresta, Amministratore di Santa Teresa spa; Don Mimmo Roma, rappresentante della Diocesi di Brindisi-Ostuni; Luigi D’Elia, coordinatore del progetto; Aldo Patruno, Dirigente del Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia; Fabio Pollice, Rettore dell’Università del Salento; Angela Tiziana Di Noia, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale; Paolo Ponzio, Presidente del Teatro Pubblico Pugliese; Simonetta Albanese, Dirigente Psicologa ASL Brindisi-NIAT; Luigi De Luca, Coordinatore Poli Biblio Museali Regione Puglia; Mina Fabrizio e Roberto Cennoma delle scuole polo per la formazione, e Diego Caianello, Sindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Brindisi. Sara Bevilacqua, attrice e formatrice, guiderà la prima sperimentazione artistica del Ministero.

Il 4 ottobre alle 18 presso il Teatro Impero di Brindisi, andrà in scena lo spettacolo “E la felicità, prof?”, diretto da Giancarlo Visitilli e Riccardo Spagnulo e prodotto dai Teatri di Bari. Lo spettacolo, che racconta l’ultimo anno di scuola di un professore e dei suoi studenti, riflette sulla possibilità di parlare di felicità a scuola. Un’opera inaugurale che mette al centro la scuola come spazio privilegiato per incontrare l'umano. Sono invitate le scuole superiori, le istituzioni e tutta la cittadinanza.

Decine di enti pubblici ascolteranno i sogni e i bisogni dei giovani. In Puglia, a Brindisi, le arti danno inizio a una rivoluzione culturale.

Per info: prenotazioni per gruppi scolastici allo spettacolo: 338 773 3796; informazioni sul convegno e progetto: 0831 544301 o mediaporto@santateresaspa.it.