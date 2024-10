Brindisi: presentato il progetto di ripristino della scuola "Cervellati"

BRINDISI - Nella mattinata di oggi, nell’ambito di un sopralluogo all’interno della scuola “Scivales” di via Fulvia, l’assessore ai Lavori pubblici Cosimo Elmo ha incontrato la dirigente del Comprensivo Cappuccini Rosetta Carlino. È stata l’occasione per presentare alla dirigente il progetto relativo al ripristino del plesso “Cervellati” di via Vittorio Veneto, che fino a qualche tempo fa ospitava i bambini della Scuola dell’infanzia e che oggi occupano una parte degli spazi del plesso “Scivales”.

A febbraio 2024, infatti, a seguito del distacco diffuso di porzioni dei travetti del solaio di copertura, la scuola è stata interdetta all’uso con ordinanza sindacale n. 4/2024 del 6/2/2024.

L’assessore Elmo ha ricordato: “A maggio abbiamo candidato la scuola su linea finanziamento PNRR. Ad agosto è arrivata l’ammissione a finanziamento da 1.200.000 € e contestualmente è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnico economica. Le prove di carico eseguite a settembre hanno confermato nei giorni scorsi che il solaio di copertura necessita di intervento di consolidamento statico. Fortunatamente il solaio intermedio ha risposto ottimamente alla prova confermandone la stabilità”.

Il progetto, ha riferito l’assessore, “sarà approvato a breve e subito dopo saranno avviate le procedure di gara. Si tratterà di un appalto integrato, comprendente dunque l’ultimo livello di progettazione, quella esecutiva, e la realizzazione dei lavori. I tempi imposti dal PNRR sono molto stretti e impongono l’affidamento dell’appalto entro 31 ottobre. Subito dopo, si procederà con progettazione esecutiva in modo da avviare i lavori entro il 31 dicembre, data pure imposta dal PNRR. I lavori avranno la durata di un anno, mentre l’intervento prevede il consolidamento statico del solaio, l’adeguamento antincendio della struttura, l’adeguamento dell’impianto igienico-sanitario, la sostituzione delle porte interne, attualmente non a norma, ed opere edili di finitura”.

Nella stessa occasione, la dirigente del Comprensivo Cappuccini ha evidenziato alcuni problemi, in particolar modo di accessibilità, del plesso “Scivales”. Problematiche rispetto alle quali l’assessore Elmo ha promesso una rapida valutazione, compatibilmente con le attuali risorse del Comune e con i bandi per i quali, su spinta dell’amministrazione e dello stesso assessore, i tecnici del settore Lavori pubblici predispongono costantemente la documentazione necessaria alla partecipazione.

Comune di Brindisi