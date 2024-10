MaaS4Puglia: parte la sperimentazione dell’infrastruttura tecnologica per la mobilità integrata in Puglia

Prende avvio da oggi la sperimentazione regionale del programma MaaS4Puglia (Mobility as a Service For Puglia), un'iniziativa innovativa che cambierà le abitudini di mobilità dei cittadini.

MaaS4Puglia mira a integrare in un'unica piattaforma digitale l’offerta dei diversi mezzi di trasporto, come autobus, biciclette, scooter, car sharing e mezzi pubblici, dando la possibilità agli utenti di pianificare, prenotare e pagare i loro spostamenti attraverso un'unica app, scegliendo il mezzo più adatto alle loro esigenze in termini di tempi, costi e impatto ambientale. Un’esperienza di viaggio personalizzata, che incentiva l'utilizzo di opzioni di trasporto più ecologiche, contribuendo a ridurre la congestione del traffico e le emissioni di CO2 nella città.

La fase di sperimentazione riguarderà le città di Bari, Monopoli, Lecce, Gallipoli, Foggia, San Giovanni Rotondo, Taranto, Manduria, Brindisi, Fasano, Barletta, Andria e Trani e coinvolgerà determinate categorie di utenti, selezionate in base alla motivazione dei loro spostamenti: per studio, per lavoro, per turismo, per motivi sanitari. Nel dettaglio gli sperimentatori potranno appartenere alle seguenti categorie:

• Persone con un’età pari o superiore a 60 anni per qualsiasi tipologia di spostamento.

• Utenti di strutture sanitarie sia pubbliche che private situate sul territorio regionale.

• Lavoratori pendolari, sia i lavoratori subordinati (a tempo determinato o indeterminato) che autonomi con partita IVA, con sede di lavoro nella regione Puglia.

• Studenti dai 15 anni in su, anche non residenti, iscritti alla scuola secondaria di secondo grado e/o a corsi di studio universitari presso istituti pubblici o privati situati sul territorio regionale.

• Turisti che soggiornano in regione.

Oltre agli utenti sperimentatori, che svolgono il duplice ruolo di fruitori e tester di nuove soluzioni digitali e servizi, il progetto coinvolge i MaaS operator, che forniscono le app per l'acquisto dei servizi, gli operatori del TPL ferroviario e automobilistico, urbano ed extraurbano, e gli operatori di mobilità in sharing (scooter, auto elettriche, bici e monopattini).

“L'implementazione di MaaS rappresenta per la Puglia un passo importante verso la smart mobility – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. L'obiettivo del progetto è individuare gli strumenti interoperabili più efficaci per potenziare la digitalizzazione, migliorare la qualità, la sicurezza e l'attrattività dei sistemi di trasporto. L’innovazione del MaaS passa per i pagamenti digitali, lo sviluppo di sistemi per il monitoraggio e la gestione delle flotte, soluzioni informative per gli utenti, prenotazione dei viaggi e creazione di percorsi multimodali. Tutto questo permetterà di offrire un servizio altamente personalizzabile che incentivi l’utilizzo del trasporto pubblico e dei sistemi di mobilità condivisa presenti sul territorio, sia singolarmente che in combinazione tra loro, riducendo così la dipendenza dal veicolo privato.”

“Inoltre attraverso lo scambio di buone pratiche – continua l’assessore -, si potranno analizzare gli impatti delle diverse soluzioni in contesti e comunità differenti, così da ottenere indicazioni utili per

interventi mirati a sfruttare appieno le potenzialità del MaaS. Obiettivo finale è migliorare significativamente la mobilità locale e regionale e rendere un servizio, in particolare in riferimento al TPL, capace di soddisfare le esigenze di ogni tipo di utenza.”

Il progetto è sviluppato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(PNRR) MISSIONE 1, COMPONENTE 1, Sub-investimento 1.4.6. “Mobility As A Service for Italy”, Avviso pubblico MAAS4ITALY - 7 TERRITORI, ed ha un costo complessivo di 2.757.100,00 € di cui 2.300.000,00 € quale contributo statale.

Per iscriversi alla sperimentazione e ricevere gli incentivi previsti è necessario registrarsi e seguire tutte le informazioni presenti al link http://regione.puglia.it/web/territorio-mobilita-e-infrastrutture/maas

Per la fase di sperimentazione sono previsti vantaggi e bonus per gli utenti: un welcome bonus di 10 euro ed un cashback del 50% sui viaggi effettuati mensilmente.