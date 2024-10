Confindustria Brindisi: presentare la settima edizione del corso di Alta Specializzazione post-diploma

Oggi, presso la sede di Confindustria Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa prepresentare la settima edizione del corso di Alta Specializzazione post-diploma "Sustainable 4.0 Production Specialist". L'iniziativa, organizzata dall'ITS Academy A. Cuccovillo in collaborazione con Confindustria Brindisi e numerose aziende locali, mira a formare giovani professionisti con competenze avanzate in sostenibilità e innovazione produttiva, rispondendo alle nuove esigenze del settore industriale.

Il corso, che quest'anno pone un particolare focus sull'efficienza energetica e la sostenibilità in un contesto 4.0, coinvolge aziende leader del territorio come Jindal Films Europe Brindisi e Scandiuzzi Steel Construction. Queste imprese non solo hanno partecipato alla progettazione del programma, ma continueranno a supportare gli studenti con attività di docenza e stage formativi, garantendo un percorso didattico strettamente legato al mondo del lavoro.

Una novità di rilievo per l'anno in corso è la creazione di una nuova sede permanente per l'ITS Cuccovillo, realizzata in collaborazione con il Consorzio ASI Brindisi. Questa struttura, situata nel cuore dell'area industriale della città, verrà inaugurata al termine dei lavori finanziati dal PNRR. La nuova sede sarà dotata di aule multimediali e laboratori, in sinergia con il Digital Transformation Hub 4.0 di Bari, e servirà anche le sedi del Salento.

Il corso biennale, completamente gratuito grazie ai finanziamenti del PNRR e con accesso riservato a un numero limitato di diplomati, prevede il coinvolgimento diretto di professionisti del settore per almeno il 60% delle lezioni, oltre a 800 ore di tirocinio curricolare in collaborazione con le aziende locali. Gli studenti avranno inoltre accesso a borse di studio finanziate dall'ITS e dall'Adisu Puglia.

Le iscrizioni, già aperte, scadranno il 13 ottobre, mentre i corsi di preparazione alla selezione inizieranno a breve. Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, Lucia Scattarelli, presidente ITS Academy A. Cuccovillo, Gabriele Menotti Lippolis, presidente di Confindustria Brindisi, e rappresentanti di aziende partner.

Dichiarazione Lucia Scattarelli – Presidente ITS Academy “A. Cuccovillo”

Sono felice di rimarcare la soddisfazione della costruttiva collaborazione con Confindustria Brindisi e le aziende del territorio, con le quali condividiamo, da ormai 8 anni, obiettivi formativi e occupazionali per lo sviluppo del territorio. Tale soddisfazione si è concretizzata nell’ulteriore investimento dell’ITS Academy Cuccovillo nel territorio, al fine di realizzare questi traguardi con un coinvolgimento, sempre più ampio, di scuole e aziende. Importante sarà la curvatura e integrazione dei contenuti dei nostri corsi verso le tecnologie sostenibili e di efficientamento energetico 4.0, nel rispetto delle nuove prospettive che si stanno aprendo per il territorio

Dichiarazione Gabriele Menotti Lippolis – Presidente Confindustria Brindisi

Abbiamo avviato da qualche anno una proficua collaborazione con l’ITIS Cuccovillo, con la partecipazione di alcune importanti aziende. Il conseguente successo occupazionale ci rende molto ottimisti circa il risultato di questa ulteriore iniziativa.

Dichiarazione Nicola Parisi – Direttore di stabilimento Scandiuzzi Steel Construction spa

La formazione del personale e la sinergia con gli istituti scolastici, ormai per la ns. società è una realtà consolidata che ha portato ottimi risultarti in questi ultimi anni. Puntare sui giovani altamente specializzati è la formula vincente per ottenere gli obbiettivi sulla produttività e qualità.

La Scandiuzzi Steel Constructions S.p.A., darà il suo contributo per la formazione specialistica dei giovani che vorranno intraprendere un percorso sinergico e specialistico confacente con esigenze aziendali

Dichiarazione Mauro Calisi – Responsabile del personale della Jindal Films Europe Brindisi srl

Prosegue la proficua collaborazione tra l’ITS Coccovillo e le Aziende del territorio brindisino nell’intento comune di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro.

La Jindal ha da tempo sposato il progetto formativo dell’ITS Cuccovillo che garantisce una formazione pratica e finalizzata al corretto inserimento dei ragazzi nella nostra specifica realtà produttiva.

L’ITS in questi anni ha creato un ponte tra la scuola e l’impiego offrendo una formazione teorica ed applicativa basata sulle esigenze specifiche della nostra azienda anche attraverso il coinvolgimento, tra i vari formatori, dei nostri ingegneri.

L’ITS ha così permesso ai ragazzi di vivere un esperienza di studio e formazione pratica, anche grazie ai tirocini aziendali, garantendo la necessaria istruzione e sostenendo la competitività delle aziende. La nuova sede del Coccovillo a Brindisi, nella zona industriale, avvicina e rafforza questo legame tra l’lTS e le aziende del territorio.