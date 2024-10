Chiuso l'aeroporto di Brindisi: il motore del volo Ryanair Brindisi-Torino prende fuoco, evacuati 184 passeggeri

BRINDISI - Questa mattina, intorno alle 8:35, un grave incidente ha costrtto la chiusuda dell’aeroporto di Brindisi.

Durante le operazioni di rullaggio, uno dei motori del volo Ryanair diretto a Torino ha preso fuoco, provocando immediata allerta tra l’equipaggio e i passeggeri. Il motore destro avrebbe emesso una sfiammata visibile, spingendo i piloti a fermare l’aereo e attivare le procedure d'emergenza.

I 184 passeggeri a bordo, insieme ai sei membri dell’equipaggio, sono stati evacuati rapidamente attraverso gli scivoli di emergenza, senza riportare ferite. Il personale di bordo ha collaborato con prontezza con i vigili del fuoco aeroportuali, intervenuti tempestivamente per domare il principio di incendio.

La pista è stata chiusa per consentire le operazioni di bonifica, causando la sospensione temporanea dei voli in arrivo e in partenza. Le autorità aeroportuali e la Polizia di frontiera stanno monitorando la situazione, mentre i tecnici di Aeroporti di Puglia lavorano per ripristinare la piena operatività dello scalo.

Fortunatamente, l’incidente non ha causato vittime, ma l’episodio ha lasciato un clima di apprensione tra i viaggiatori.

IMMAGINE DI REPERTORIO