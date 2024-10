Il Festival Fermenti accende Fasano: giovani talenti in una serata di musica, passione e creatività

Ieri sera, sabato 5 ottobre, tanto pubblico di ogni età ha accolto, al chiostro dei Minori Osservanti, la 3ª edizione del festival «Fermenti – Musica a km zero», che persegue l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del territorio e i loro prodotti musicali.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi e l’introduzione del direttore artistico M° Antonio Di Lorenzo, si è dato il via alle esibizioni delle cinque formazioni selezionate per la 3ª edizione del festival, patrocinato e sostenuto dal Comune di Fasano, e organizzato da Officine Musicali.

Ad aprire la serata la Banda della Città di Fasano “Ignazio Ciaia”, un’associazione culturale musicale costituita nel gennaio 2017, naturale evoluzione della storica banda cittadina fondata nel lontano 1827, uno dei primi corpi musicali della regione Puglia.

A seguire un cantautore e artista di strada, Marco Valisano, che ha studiato pianoforte e poi, in anni più recenti, chitarra. Formatosi musicalmente soprattutto attraverso le canzoni classiche del cantautorato italiano ha iniziato a scrivere le sue canzoni all’inizio del 2019, con una particolare e raffinata attenzione per la cura dei testi. A gennaio del 2024 è uscito il suo primo album, “Postumi”.

Poi il post-punk dei CoughGagzzz: nati in uno scantinato di Bari nel febbraio del 2021, JJ (batteria, voce), BB (basso, voce) Garko (chitarra, voce) e Snafu (synth, chitarra), hanno portato in scaletta brani elettrici e veloci ispirati al rock’n’roll di matrice australiana. Il loro album d’esordio é “Gosports!!!”, pubblicato l’8 marzo 2024 per Ciqala Records e Side4 Records.

Ha emozionato il pubblico del chiostro Matteo Patrone, in arte Anulare, un giovane artista fasanese entrato nel mondo della musica a 17 anni, scrivendo testi rap. Nel 2020 si è reso conto del potenziale della composizione di melodie attraverso uno strumento, quindi ha imparato da autodidatta prima l’ukulele poi la chitarra classica e acustica. A fine 2023 ha incontrato il produttore 3FECTA che lo ha aiutato a realizzare il suo primo singolo “GUERRA”.

Ha, infine, preso il centro del palco Eraèmme, ovvero Marco Erasmo Lassandro, classe 1993, appassionato di scrittura e canto, con la voglia di sperimentare e comunicare attraverso la musica, suonata e diffusa, organizzando concerti, festival e grandi eventi. ERAÈMME è la sintesi di queste due sfere: testi e musiche che per anni hanno riflesso desideri ed esorcizzazioni, adesso viaggiano nel vento che soffia sulla sua terrazza mentre suona la chitarra.



«La terza edizione del festival ‘Fermenti’ è stata un successo – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi -. Il nostro impegno è quello di continuare a sostenere, in ogni modo possibile, tutte le iniziative che favoriscono la crescita personale e professionale dei giovani artisti del nostro territorio. Abbiamo chiamato questo festival “Fermenti”, perché evoca l’idea di un’attività intensa e vivace, perché rappresenta l’energia, l’entusiasmo e l’innovazione che emergono quando i giovani si esprimono e si confrontano, dando vita a nuove idee e progetti. Fermenti è un esempio concreto di come, insieme, possiamo costruire il futuro mettendo al centro il talento e la creatività».

