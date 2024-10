Valtur Brindisi, coach Bucchi: "Affrontiamo un calendario impegnativo con trasferte insidiose"

Dopo il rinvio del match contro Cantù, la Valtur Brindisi si prepara ad affrontare una doppia trasferta impegnativa. Questa sera, i biancoazzurri saranno in campo a Cividale del Friuli per la terza giornata di Serie A2, seguita da un altro incontro a Desio, valido per il recupero della seconda giornata di regular season, appena 48 ore dopo.

Coach Piero Bucchi ha sottolineato la difficoltà della sfida: "Cividale è una squadra competitiva, con giovani talentuosi e guidata da un allenatore che stimo molto, Stefano Pillastrini. Vincere sul loro campo non sarà facile per nessuno. Spero di poter recuperare qualche giocatore rispetto all'esordio con Avellino, considerando che la partita di lunedì, posticipata per avere più tempo tra una gara e l’altra, ora ci costringerà a uno sforzo maggiore. Cantù avrà un giorno di riposo in più, ma dobbiamo solo concentrarci per ottenere il massimo."

Il calendario della Valtur Brindisi non si prospetta facile, con quattro trasferte nelle prossime cinque partite. Coach Bucchi ha evidenziato la necessità di gestire lo stress di questo periodo denso di impegni, mantenendo alte le aspettative e puntando a ottenere il miglior risultato possibile.

Un elemento di interesse nella sfida contro Cividale sarà la presenza di Lucio Redivo, ex giocatore del Brindisi nella stagione 2021/22, che ha militato in Supercoppa Italiana, Final Eight di Coppa Italia e LBA, con una media di 9 punti e 1.6 assist a partita. Redivo ha anche un'esperienza significativa a livello internazionale, con una media di 11.3 punti in FIBA Basketball Champions League.

Il match tra Cividale e Brindisi sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass lunedì sera alle 20:30, mentre la partita contro Cantù sarà visibile su RaiSport e RaiPlay, mercoledì 9 ottobre alle 20:45.