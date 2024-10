Brindisi, Mediaporto: questa mattina la proclamazione dei vincitori del concorso “Paesaggio costiero, Paesaggio marino, Paesaggio portuale”

Questa mattina, Lunedì 7 ottobre 2024, dalle ore 9:30 alle 11:30, presso il MediaPorto di Brindisi in viale Commenda 1, vi invitiamo a partecipare alla cerimonia conclusiva della mostra "Paesaggio costiero, Paesaggio marino, Paesaggio portuale", organizzata a seguito del concorso di disegno che ha coinvolto gli studenti durante l'anno scolastico 2023-2024. Durante l'evento, verranno proclamati i vincitori del concorso e sarà svelato il nuovo tema per l'anno scolastico 2024-2025.

L'evento vedrà la partecipazione del professor emerito Francesco D'Andria, dell'Università del Salento e membro dell'Accademia dei Lincei. D'Andria, noto per il suo lavoro nel campo dell'archeologia greca e romana, condividerà con il pubblico e le autorità presenti la soddisfazione per l'ampia adesione all'iniziativa, che ha coinvolto un totale di 108 studenti tra singoli e gruppi, oltre agli 88 bambini che avevano partecipato alla fase precedente del concorso.

La mostra, attualmente in esposizione, presenta 67 lavori in concorso e alcune opere fuori concorso, ed è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Polo Bibliomuseale, con l'importante supporto del Museo Archeologico F. Ribezzo e del MediaPorto, che hanno ospitato l'esposizione anche durante l'estate.

Durante la cerimonia sarà anche presentata la Giornata nazionale ed europea della FIDAM (Federazione Italiana degli Amici dei Musei), insieme all'associazione Amici dei Musei di Taranto, con un invito alla campagna 2025 promossa dalla federazione.

Il diario 02/dell' 8.10.2023 invece al link https://fb.watch/o9Ympr85P4/



L'album della mostra è pubblicato in:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=amicimuseibrindisi&set=a.436910498983371



L'evento, organizzato dall'Associazione AMICI DEI MUSEI BRINDISI, è stato realizzato in collaborazione con il Polo Bibliomuseale, Museo Archeologico F. Ribezzo e MediaPorto, di Brindisi che ha reso possibile l'esposizione dei lavori anche in estate. Il progetto ha visto parte attiva i dirigenti scolastici con i docenti delle Scuole secondarie di I e II grado di Brindisi insieme agli studenti che hanno partecipato alla gara.



Il concorso è stato organizzato, nell’ambito del più esteso progetto nazionale ed europeo avviato un anno fa, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Consiglio d’Europa, e il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, come proposto dalla Federazione Italiana Amici dei Musei sul tema condiviso: Paesaggio vissuto/Paesaggio rappresentato e dunque declinato e realizzato dalla locale articolazione di Brindisi attraverso una serie di iniziative titolate EN PLEIN AIR svolte nelle giornate del 20 settembre e dell’ 8 ottobre 2023 e del 24 gennaio,10 e 23 febbraio 2024 e attraverso il convegno del 14 marzo 2024 dal titolo UN MARE DI COSE! organizzate anche con la collaborazione istituzionale della Capitaneria di Porto di Brindisi - Guardia Costiera, della Marina Militare - Brigata Marina 'San Marco' e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con il patrocinio di:

Città di Brindisi,

Provincia di Brindisi,

Ministero della Cultura - Soprintendenza nazionale per il Patrimonio Archeologico subacqueo,

Università del Salento,

Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Economia Management e Diritto all'Impresa,

Matera UNESCO Chair in Paesaggi Culturali del Mediterraneo e Comunità di Saperi,

Arcidiocesi di Brindisi - Ostuni,

ARPA Puglia Dipartimento per l’Ambiente di Brindisi e Lecce,

Teatro Pubblico Pugliese,

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brindisi,

Lega Navale Italiana - Delegazine Puglia Sud,

Federalberghi,

Assonautica,

Snim,

Brindisi Porta d'Oriente,

e con la collaborazione del Museo della Marineria e dei Fari di Torre Canne, InVinoVeritArs e Villa Agreste di Ostuni e LaFabrica-Museo delle Tabacchine di Campi Salentina.