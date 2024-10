Brindisi: emessa l'ordinanza per istituire il limite di velocità di 30 km/h lungo numerose strade : il testo integrale

Come anticipato dal Sindaco Marchionna durante la fiaccolata in ricordo di Mirko Conserva, deceduto su Viale Caduti di via Fani, mentre si recava a lavoro in moto, con una recente ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune, l’amministrazione di Brindisi ha deciso di istituire aree con il limite di velocità di 30 km/h lungo numerose strade cittadine, caratterizzate da un manto stradale dissestato. L’obiettivo principale è quello di ridurre i rischi per la circolazione, specialmente in vista dell’inverno, quando le condizioni meteorologiche avverse tendono a peggiorare ulteriormente lo stato già compromesso delle vie urbane.

Riportiamo il testo integrale dell'Ordinanza N. 471 07/10/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' A 30 kM/h ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE INDICANTE "STRADA DISSESATA" SU STRADE SITE NEI QUARTIERI DI QUESTA CITTA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

nei vari Quartieri del Comune di Brindisi, sono state effettuate accurate ricognizioni di strade e relative pertinenze da parte di personale tecnico qualificato riguardanti la verifica della fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, allo scopo di migliorare ulteriormente quanto già disposto con le vigenti Ordinanze in materia di circolazione e traffico relative alla viabilità;

Che da queste ricognizioni, è stato constatato che le viabilità sono bisognevoli d'interventi di manutenzione straordinaria sia per l'espandersi, non controllato, dell'apparato radicale delle alberature e, sia per la mancanza di manutenzione preventiva.

Con l'arrivo della stagione invernale e delle piogge la pavimentazione in conglomerato bituminoso, in assenza di manutenzione preventiva, tende a decomporsi con estrema facilità con conseguente formazione di buche, solchi ed alterazioni stradali che rendono non fluida e sicura la circolazione.



Per quanto sopra esplicitato, questo Settore, in attesa degli stanziamenti richiesti con proposta di Deliberazione Giunta Comunale n 318 del 20.09.2024, procederà con l'installazione di cartellonistica stradale di sicurezza "Strada Dissestata" e con la istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h:

- che tra le varie competenze di questa Amministrazione Comunale vi è anche l'obbligo della gestione dei flussi veicolari, e più in generale del mantenimento di adeguati standard di sicurezza che rispettino le norme vigenti in materia di traffico e circolazione di tutte le strade che ricadono nel territorio comunale di Brindisi;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale tutelare la viabilità nei vari Quartieri di questa Città, si dà mandato e si ordina alla BMS di provvedere all'installazione di tutta la segnaletica necessaria per la risoluzione dei problemi di viabilità ricadenti nei quartieri di questa Città;

Preso Atto che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica inerenti la circolazione stradale, si rende necessario intervenire con urgenza in merito;

Visto l'art. 5, 6 e 7 del T.U. sulle norme della disciplina stradale approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285, e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada);

Visto l'art. l 07 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n. 267 del 18.08.2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei responsabili di Servizio;

Ritenuto di dover provvedere alla salvaguardia della pubblica incolumità oltre che a rendere fluido il traffico e sicura la circolazione;

ORDINA

a) l'istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" su tutta la "Zona Industriale".

b) "Centro" l'istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" sulle seguenti Vie: Mancanza di manutenzione preventiva: Via Indipendenza, Ponte Ferroviario, Del Lavoro sino

all'incrocio con strada dei Pittachi, San Sebastiano, A. Cappellini, Viabilità che circuita Piazza Vittorio Emanuele Il, Lucio Scarano, Cittadella, Cittadella Nuova, Monopoli, Gorizia, n. Taccone e Rodi.

c) "S. Elia" l'istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" sulle seguenti Vie: Espandersi di radici alberi: Viale P. Togliatti, Caduti di Via Fani, Mantegna, Modigliani angolo Via Fattori, Tosi, Boldini, Piazza Raffaello, Nardelli, Signorini; Mancanza di manutenzione preventiva: Via Licabue, Pellizza da Volpedo, Canova Viale Caravaggio, Piazza Ciardi innesto con Viale Leonardo da Vinci, Tosi e Mantegna.

d) "S. Angelo" l'istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" sulle seguenti Vie: Espandersi di radici alberi: Via Ippolito Nievo; Mancanza di manutenzione preventiva: Via G. Bovio, Borromeo, P. Romano, Nino Bixio, Sant'Angelo, Galanti innesto con Sant'Angelo.

e) "S. Chiara" l'istituzione del limite di velocità consentito di 30° Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" sulle seguenti Vie: Espandersi di radici alberi: Viabilità che circuita Piazza (urtatone, tratto di Viale San Giovanni Bosco, C. Monaco, Pietro Elia, A. De Pace; Mancanza di manutenzione preventiva: Via Pace Brindisina, tratto di Via S. Maria Ausiliatrice, Bezzecca, Svetonio, Lucrezio, Pace Brindisina tratto di Via S. Maria Ausiliatrice.

f) "Commenda - Cappuccini" l'istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" sulle seguenti Vie: Mancanza di manutenzione preventiva: Viale A. Moro, tratto di Via Cappuccini, tratto viario di strada Lo Spada, Via Aprilia - da Via Cappuccini a Via Fulvia, Montesanto, Montesabotino, - da Via Fulvia a Via Cappuccini, tratto di Via Montenero, Monte San Michele, tratti viari di Via Fulvia - da Via Ariane a Via Monte San Michele, tratto di Via Tirolo, Via Dalmazia innesta con strada Patri, Numa Pompilio, Sicilia, Pepe, Silvio Pellico, M. D'Azeglio, Daunia, Aosta, Marsica, C. Monaco, tratto viario di Via Emilia, Via Numa Pompilio innesto con Via Appia, F.lli Bandiera angolo Pace Brindisina, Pisacane angolo Menotti, Piazza Apulia ingresso da Via S. Maria Ausiliatrice, Via Sicilia angolo Via Tirolo, Piazza Alto Adige, Piazza del Salento, Piazza Di Summa angolo Via

Cappuccini.

g) "Paradiso" l'istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" sulle seguenti Vie: Espandersi di radici alberi: Filangeri, Piazza Botticelli angolo Via Egnazia, Piazza Stano, Piazza Giusti angolo Via Serra, Piazza Giusti angolo Via Filangeri, Piazza (apuano, Piazza Negri angolo Via Panzini, Piazza Serao angolo Via Torretta, Foscolo, Zona Antiracket, Strada della Torretta, Via Falcone angolo Piazza Zizzi.

h) "Casale" l'istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" sulle seguenti Vie: Espandersi di radici alberi: Largo Palermo Mancanza di manutenzione preventiva: Via IV Novembre, Boetto, S. Maria del Casale innesto con Via A. MiIlo.

i) "Bozzano" l'istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" sulle seguenti Vie: Espandersi di radici alberi: Lussemburgo e tratto stradale di Viale Francia.

j) Perrino e Villaggi San Paolo e San Pietro" l'istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" sulle seguenti Vie: Espandersi di radici alberi: Tevere, Basento, Bradano, Crati, Calore, Righi, Ticino, Adige, B. Cellie, Galvani; Mancanza di manutenzione preventiva: Via Prov.le per Lecce.

k) Tuturano" l'istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" sulle seguenti Vie: Mancanza di manutenzione preventiva: Vittorio Emanuele, Stazione, Traetta, e viabilità che circuita Piazza Spedicato.

I) La Rosa" l'istituzione del limite di velocità consentito di 30 Km/h ed installazione segnaletica verticale indicante "Strada Dissestata" sulle seguenti Vie: Espandersi di radici alberi: Dei Tulipani, strada Masseriola.

ORDINA, altresì,



Alla BMS S.r.l. di realizzare l'impianto di segnaletica che dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada e mantenuto sempre in perfette condizioni di funzionalità, restando la suddetta Impresa unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e a cose che dipendono da difetto o inefficienza della segnaletica, restando il Comune e tutto il suo personale sollevato ed indenne, provvedendo, inoltre, alla installazione di cartelli informativi e dei divieti sui predetti tratti da posizionarsi su indicazione del personale Tecnico dell'Ufficio Traffico.

DISPONE



Che, la presente Ordinanza:

entri in vigore il giorno della posa in opera della relativa segnaletica;

sia notificata agli interessati, e resa nota mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Brindisi;

trasmessa alla Polizia Locale e ad ogni altra Forza Pubblica incaricata di far osservare il per provvedimento de quo.

AWERTE



- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il ricorso:

entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

entro 60 giorni al TAR nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971

n. 1034;

entro di 120 giorni in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nei modi e nei

) termini previsti dall'art. 8 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1199, tutti decorrenti dalla data di

notifica o comunicazione dell'atto o dalla conoscenz

IL DIRIGENTE

Arch. Fabio Stefano Lacinio