Snim 2024 – Collegamenti via mare e su gomma per raggiungere il “Marina di Brindisi”

Grazie all’intesa raggiunta tra Società Trasporti Pubblici di Brindisi, Salone Nautico di Puglia e Amministrazione Comunale di Brindisi, sono stati predisposti dei servizi aggiuntivi per poter raggiungere il “Marina di Brindisi” durante i giorni dell’evento.

In particolare, sarà attivo un collegamento via mare (dalla stazione marittima al porticciolo) nelle giornate del 10, 11 e 13 ottobre, dalle ore 19.00 alle ore 00.25 (per poter partecipare agli eventi serali dello SNIM inseriti nell’ambito del programma “Le rotte del gusto”).

Le partenze dalla stazione marittima sono alle ore 19.00, 20.00 e 23.30, mentre quelle dal porticciolo turistico alle ore 19.30, 20.30, 23.00 e 24.00.

Per quanto riguarda, invece, il trasporto su gomma, ci sarà un collegamento diretto con navetta dalle aree di parcheggio di Acque Chiare (Litoranea Nord) con frequenza ogni 30 minuti, a partire dalle ore 9.45 fino alle 18.45.

Il servizio sarà attivo dal 10 al 14 ottobre 2024.