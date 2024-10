Scherma: Martina Zezza trionfa nella prima prova interregionale di spada under 14

FOGGIA,PRIMA PROVA INTERREGIONALE UNDER 14.

TRIONFA MARTINA ZEZZA NELLA SPADA FEMMINILE GIOVANISSIME ,TERZO POSTO PER ANNA OCCHINERI NELLA CATEGORIA BAMBINE. Grandi emozioni per la prima prova interregionale di qualificazione al Gran Premio Giovanissimi in programma a Foggia, presso i Palazzetti “Russo” e “Preziuso”.

Le Lame azzurre “Maestri Zumbo” erano presenti per questo primo appuntamento con ben 7 atleti che hanno dato battaglia ad atleti provenienti da Campania, Molise e Calabria.

Olivia Orofalo 16° nella categoria giovanissime , Vincenzo Campanelli 38° nei ragazzi, Emanuele Somma 13°per la categoria giovanissimi, Karol Ancora 50° nella categoria ragazze, Tobia Rosato 15° negli allievi.

Applausi per Martina Zezza che trionfa nella categoria giovanissime superando in finale l'atleta partenopea A. Martinelli con il punteggio di 10-3.

Nella categoria bambine ottimo esordio per Anna Occhineri che conquista il terzo gradino del podio.