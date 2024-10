Nuovo Teatro Verdi di Brindisi: la stagione 2024-25 sarà ricca e variegata

PROSEGUE LA CAMPGNA ABBONAMENTI DEL NUOVO TEATRO VERDI

BRINDISI - Prosegue a pieno ritmo la campagna abbonamenti per la stagione 2024-25 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Dopo la fase dedicata ai rinnovi, la biglietteria ha ora aperto le porte ai nuovi spettatori, offrendo una doppia opzione di abbonamento per gli amanti del teatro.

Gli spettatori possono scegliere tra un abbonamento con otto spettacoli, che include titoli come "Il Fu Mattia Pascal", "Gaîté Parisienne", "Grease", "Magnifica presenza", "Flashdance. Il Musical", "L'ispettore generale", "Amanti" e "Cirilli & Family", o la formula "Verdi Green", composta da quattro spettacoli dedicati a un pubblico più giovane e non solo, tra cui "Quel che provo dir non so", "Caravaggio di chiaro e di oscuro", "Fra' - San Francesco, la superstar del Medioevo" e "La fisica che ci piace".

I prezzi per l'abbonamento agli otto spettacoli variano da 127 euro in galleria a 185 euro nel primo settore, con agevolazioni per gli studenti fino a 25 anni, che possono abbonarsi a 75 euro in qualsiasi settore. L'abbonamento "Verdi Green" è disponibile a partire da 48 euro in galleria fino a 70 euro nel primo settore. Per chi desidera un'esperienza completa, è possibile combinare i due abbonamenti con uno sconto, ottenendo in omaggio lo spettacolo "Caravaggio di chiaro e di oscuro".

I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita dal prossimo 8 novembre, disponibili sia presso la biglietteria del teatro che online su Vivaticket.

Un cartellone ricco e variegato

La stagione 2024-25 si presenta come un viaggio tra generi diversi, dalla drammaturgia classica a quella contemporanea, dai musical alla danza. L'apertura, prevista per il 6 dicembre, vedrà in scena "Il fu Mattia Pascal", il celebre romanzo di Luigi Pirandello, con Geppy Gleijeses diretto da Marco Tullio Giordana. Seguirà il 20 dicembre il balletto "Gaîté Parisienne", un omaggio alla Belle Époque parigina.

Il 2024 si aprirà con il musical "Grease" il 13 gennaio, mentre il 23 gennaio sarà la volta di "Magnifica Presenza", con Serra Yilmaz e Tosca D'Aquino. A febbraio gli appassionati potranno assistere a "Flashdance. Il Musical" l'8 febbraio e alla commedia "L'ispettore generale" di Rocco Papaleo il 13 febbraio. A marzo, due appuntamenti imperdibili: il 9 marzo con "Amanti" e il 15 marzo con "Cirilli & Family", che vedrà Gabriele Cirilli esplorare, con il suo tipico humor, le dinamiche della vita familiare.

Verdi Green: quattro spettacoli tra emozioni e scienza

La sezione "Verdi Green", dedicata a un pubblico più giovane e curiosi di ogni età, propone quattro spettacoli a partire dall'8 dicembre con "Quel che provo dir non so" di Pierpaolo Spollon, una riflessione sulle emozioni umane. Il 31 gennaio Luigi D'Elia porterà in scena "Caravaggio di chiaro e di oscuro", mentre Giovanni Scifoni sarà protagonista di "Fra' - San Francesco, la superstar del Medioevo" il 28 marzo. A chiudere la rassegna il 5 aprile sarà "La fisica che ci piace", una lezione-show del professor Vincenzo Schettini, che renderà la scienza divertente e accessibile.

Info e botteghino

Il botteghino del Nuovo Teatro Verdi è aperto dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0831 562 554 o inviare una mail a botteghino@nuovoteatroverdi.com.