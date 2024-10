"Ruggero Flores: tra mito e storia" – il saggio di Gianfranco Perri presentato a Brindisi

BRINDISI - Il 18 ottobre, presso la sede dell’Associazione Antiche Strade a Brindisi, all’interno dell'ex Convento Scuole Pie di via Tarantini 35, si terrà la presentazione del saggio storico di Gianfranco Perri, intitolato *"Ruggero Flores da Brindisi: Templare, pirata e ammiraglio"*. L’evento vedrà la partecipazione di Raffaella Argentieri, presidente della Fondazione Tonino Di Giulio, che introdurrà la serata e dialogherà con l’autore Giacomo Carito, presidente della Società di Storia Patria per la Puglia - Brindisi.

Il libro di Perri approfondisce la figura di Ruggero Flores, un personaggio straordinario e controverso, nato a Brindisi e vissuto tra il XIII e XIV secolo, le cui gesta hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del suo tempo. Ruggero Flores è stato descritto in modi diversi e spesso contrastanti: templare, pirata e ammiraglio, è una figura circondata da un'aura di mistero e leggenda.

Nell’introduzione del saggio, Perri spiega come quest’uomo, al di là del mito, abbia influito concretamente sulla storia. «Con le sue azioni – sottolinea l’autore – Ruggero contribuì a ritardare di un secolo e mezzo la caduta dell’Impero Romano d’Oriente e, se non fosse morto prematuramente, è plausibile pensare che quella caduta non sarebbe mai avvenuta, cambiando radicalmente il corso della storia.»

L’opera di Perri è particolarmente significativa perché restituisce dignità e visibilità a un personaggio poco noto, persino nella sua stessa città natale, nonostante la sua rilevanza storica. Ruggero Flores, descritto come un uomo d’azione e di ventura fuori dal comune, fu protagonista di una vita avventurosa e fondamentale per la difesa dell’Impero Romano d’Oriente contro la minaccia turca.

La serata di presentazione offrirà ai partecipanti l'opportunità di approfondire questa figura storica affascinante e di dialogare direttamente con l'autore su un tema che ha radici profonde nella storia mediterranea.

L'evento, che inizierà alle ore 18:00, è un’occasione imperdibile per gli appassionati di storia locale e di figure carismatiche come Ruggero Flores, la cui eredità, grazie all’opera di Gianfranco Perri, è destinata a essere riscoperta.